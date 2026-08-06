الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

تصدرت دولة الإمارات قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط بعدد 31 رئيساً تنفيذياً من بين قائمة تضم 102 قيادة تنفيذية، تقود شركاتها نحو النمو المستدام، وخلق القيمة في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية ديناميكية.

وذكر تقرير «فوربس» أنه في الوقت الذي تفرض فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية، واقعاً جديداً على بيئة الأعمال، تواصل الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق أداء مالي قوي، مدفوعة بقيادات تنفيذية تقود النمو، وتعزز المرونة، وتعيد رسم ملامح مستقبل الأعمال في المنطقة.

وتضم القائمة 102 قيادة تنفيذية تمثل 21 جنسية، وموزعة على 100 شركة، بما يعكس التنوع القيادي في المنطقة، ويتصدر الإماراتيون القائمة بعدد 31 رئيساً تنفيذياً، وبحصة تتجاوز 30 % من الإجمالي، يليهم المصريون بعدد 15 رئيساً تنفيذياً، ثم السعوديون بعدد 13.

ويهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ 30 مشاركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ8 مشاركات، ويشغل رؤساء تنفيذيون من دول الخليج المراكز الـ10 الأولى في التصنيف عبر 5 قطاعات، بما يعكس الدور المحوري لهذه الدول في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة.

ولإعداد التصنيف اعتمدت فوربس الشرق الأوسط على مجموعة من المعايير، شملت: تأثير الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إلى جانب خبراتهم المهنية، وإجمالي المدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، وحجم شركاتهم، استناداً إلى أبرز المؤشرات المالية، فضلاً عن إنجازاتهم وأدائهم خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي قادوها.

ويتصدر التصنيف العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو» السعودية، يليه في المركز الثاني سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، أما المركز الثالث فكان للشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ويتبعهم في المركز الرابع والخامس كل من: نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، على التوالي.