"سيراميك رأس الخيمة".. 822.8 مليون درهم إجمالي الإيرادات في الربع الثاني

قالت شركة سيراميك رأس الخيمة إن إجمالي الإيرادات بلغ 822.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2026 بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، مقابل 826.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025.

و بالنسبة للنصف الأول من عام 2026 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1,583.5 مليون درهم، بانخفاض قدره 1.2% مقارنةً بـ1,603.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

وشهد هامش الربح الإجمالي تحسناً خلال الربع الثاني من عام 2026 إذ ارتفع إلى 41.0% مقابل 40.6% في الربع الثاني من عام 2025. أما بالنسبة للنصف الأول من عام 2026، فقد ظل هامش الربح الإجمالي مستقراً عند 40.2%، بما يتماشى مع النصف الأول من عام 2025.

وقالت إن الطلب المتزايد في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش، إلى جانب الإجراءات الإدارية الاستباقية ساهم في ضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتلبية احتياجات العملاء دون انقطاع.

وركزت المجموعة على تعزيز حصتها السوقية في جميع أنحاء المنطقة وحافظت على توافر منتجاتها بشكل مستمر وتقديم خدمات موثوقة عبر شبكتها، مما أسهم في دعم العملاء والشركاء والمنظومة الأوسع خلال تلك الفترة.

وبلغ الربح قبل الضريبة 85.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض طفيف نسبته 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مقابل 86.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025 وفي النصف الأول من عام 2026، انخفض الربح قبل الضريبة بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 138.7 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 151.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

أما صافي الربح بعد الضريبة فقد ارتفع بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليبلغ 68.3 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 66.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، وعلى مستوى النصف الأول من العام بلغ صافي الربح بعد الضريبة 106.5 مليون درهم، بانخفاض نسبته 7.6% مقارنةً بـ115.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

وسجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ 157.5 مليون درهم، مقابل 160.8 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025 وفي النصف الأول من عام 2026، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 284.8 مليون درهم، بانخفاض نسبته 3.9% مقارنةً بـ296.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025.

وعلى صعيد المركز المالي بلغ صافي الدين 1.52 مليار درهم بانخفاض قدره 2.6%. كما تحسّن معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ليصل إلى 2.48 ضعفاً، مقارنةً بـ2.53 ضعف في مارس 2026.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي للمجموعة: "أظهرت سيراميك رأس الخيمة أداءً مستقراً في الربع الثاني من عام 2026، بالرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتأثيرها على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وساهم الطلب القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الاستباقية والتنفيذ المنضبط، في الحفاظ على استمرار ووحدة الأعمال وربحيتها".

وأضاف: "خلال هذه الفترة كانت لدينا أولوية واضحة وهي زيادة حصتنا السوقية في مختلف أنحاء المنطقة، مع بذل أقصى الجهود لدعم عملائنا في الأسواق الأخرى وبفضل قوة علامتنا التجارية وجودة منتجاتنا وحضورنا البارز في قطاع التصنيع الإقليمي، تمكّنا من الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة، مستفيدين من المواد الخام المحلية ومسارات النقل البديلة، وغيرها من الحلول العملية، بهدف الحفاظ على موثوقية الإمدادات والخدمات عبر شبكتنا"

وأكد التطلع نحو المستقبل واغتنام فرص إضافية لزيادة حصتنا السوقية في أسواقنا الرئيسية، إلى جانب تنفيذ مبادرات لخلق القيمة في جميع عملياتنا في أوروبا والهند وبنغلاديش، ولا نزال على ثقة بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية ".