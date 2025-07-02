جمعية الإمارات لريادة الأعمال تدعم تطوير المشاريع في بيئة محفزة

وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لدعم تطوير مشاريع أعضائها في بيئة محفزة، حيث وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع «سوق كلتشرايز»، وبدعم من «آركيت جلوبال» لتنظيم الفعاليات، وذلك خلال ملتقى رواد الأعمال في أبوظبي، في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وتهدف الشراكة إلى التعاون وتصميم فعاليات مجتمعية لرواد الأعمال بين سبتمبر ونوفمبر 2025، بالإضافة إلى تطوير برنامج جوائز متكامل لتكريم مشاريع الأعضاء المتميزة، مع توفير منصات لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور متنوع، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المحتوى والدعم التسويقي.

وقع المذكرة جاسم الشكر، الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، ومحمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سوق كلتشرايز لتنظيم الفعاليات، وذلك بحضور نخبة من رواد الأعمال والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي في الدولة.

وقال جاسم الشكر: «تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في دعمنا لرواد الأعمال، حيث توفر لهم منصة متكاملة للتواصل مع الأسواق وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة». وقال محمد الهاجري: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين المواهب المحلية، وخلق فرص نمو مستدامة في القطاعات الإبداعية والثقافية».

من جهة أخرى، وقعت «جمعية الإمارات لريادة الأعمال» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية - إكسبو دبي 2025»، خلال ملتقى رواد الأعمال في أبوظبي، الحدث الأبرز في المنطقة للمنتجات العضوية والطبيعية في مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية.

وقع المذكرة جاسم الشكر، وجيني روبين، المديرة التنفيذية لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية - إكسبو دبي 2025، بحضور نخبة من الشركاء ورواد الأعمال البارزين. ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025، ويستقطب سنوياً مئات العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم.