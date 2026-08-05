‏1.83 مليار درهم إيرادات «أرامكس» بالربع الثاني بزيادة 22% والأعلى في تاريخها

أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين 30 يونيو وبلغت إيرادات المجموعة 1.83 مليار درهم خلال الربع الثاني بزيادة 22% على أساس سنوي، لتسجّل بذلك أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة كما سجّل مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، فيما نمت إيرادات النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليارات درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وأسهم استمرار نمو الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية. ومقارنة بالنتائج المعدّلة للفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى ما يقارب 3 أضعاف، لتبلغ 87 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف ليصل إلى 47 مليون درهم.

مرونة الأعمال

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: «تعكس النتائج القوية خلال الربع الثاني من هذا العام تقدمنا في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث سجلنا أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أرامكس، فيما حقق قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات له على الإطلاق، بالتوازي مع تحسن كبير في الربحية. ويؤكد هذا الأداء القوي مرونة أعمالنا وقوة نموذجنا التشغيلي المتنوع».

وأضاف: «طوال الربع الثاني، واصلت فرقنا تركيزها على دعم العملاء رغم استمرار الاضطرابات في أنحاء المنطقة. ومن خلال الاستفادة من مرونة شبكتنا وتنوّع قدراتنا في مجال النقل متعدد الوسائط، تمكّنا من التكيّف سريعاً مع المتغيرات في بيئة التشغيل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بدون توقف، مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا ورفاههم. وتعكس هذه الاستجابة المبادئ الأساسية التي تميّز أسلوب عملنا، وهي: التوافق، والمساءلة، والمرونة، والتكيّف».

وضوح المسؤوليات

وأضاف أمادو ديالو: «توفر المبادئ الأربعة مجتمعةً إطاراً عملياً للتنفيذ، يوحّد جهود فرقنا حول النتائج التي نحققها للعملاء، ويعزّز وضوح المسؤوليات، ويسرّع اتخاذ القرارات، ويحسن قدرتنا على الاستجابة للتغيرات في الأسواق.

واختتم: «يواصل برنامج أكسيلريت 28 إحداث أثر إيجابي ملموس في أدائنا المالي. وتسهم الإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات التحول، في تحسين الربحية وتعزيز قدرة المجموعة على تحقيق النمو المستدام».

النتائج المالية

وتسارع نمو إيرادات أرامكس بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من 2026، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة 22% على أساس سنوي إلى 1.83 مليار درهم، وهو أعلى مستوى للإيرادات تسجله الشركة خلال ربع سنوي واحد في تاريخها، كما سجل كل من مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، ما رفع إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقاد قطاع خدمات الشحن هذا الأداء القوي، محققاً أعلى إيرادات له خلال ربع واحد في تاريخ أرامكس.

وجاء النمو مدعوماً بالطلب القوي من العملاء، والنهج المنضبط في التسعير، وتنوّع حلول الشركة في مجال النقل متعدد الوسائط. ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، استفادت أرامكس من مرونة نموذجها التشغيلي وشبكتها لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة بسرعة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمات في مختلف عملياتها.

وارتفع الربح الإجمالي 19% على أساس سنوي إلى 392 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2026، فيما بلغ الربح الإجمالي خلال النصف الأول من العام 734 مليون درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي واستقر هامش الربح الإجمالي عند 21.4% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام، ما يعكس تطور مزيج خدمات المجموعة، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف.

وأسهم النمو القوي في الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية خلال الربع الثاني.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 173% إلى 87 مليون درهم، مقارنة بالأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في الربع الثاني من 2025، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف إلى 47 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل في الربع الثاني من 2025.

وخلال النصف الأول 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 46% لتصل إلى 139 مليون درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.1%، من 3.1% وفقاً للنتائج المعدّلة للنصف الأول من 2025 وبلغ صافي الأرباح 64 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل البالغ 33 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس تحسّن الأداء التشغيلي عبر مختلف أعمال المجموعة والمساهمات الملموسة لمبادرات برنامج «أكسيلريت 28».