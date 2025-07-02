صندوق محمد بن راشد للابتكار يدشن مرحلة جديدة

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار والمبتكرين في دولة الإمارات، تدشين مرحلة جديدة عبر الافتتاح الرسمي لمقره في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد مركزاً متقدماً صمم خصيصاً لتعزيز الابتكار الحكومي، والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المبتكرين ورواد الأعمال والشركاء.

جاء ذلك خلال حفل نُظم تحت شعار «الابتكار من أجل حياة أفضل»، بحضور معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وعدد من الشركاء.

ومنذ تأسيسه، استلم صندوق محمد بن راشد للابتكار طلبات من 89 دولة لمبتكرين وجدوا في دولة الإمارات الفرص الواعدة والملهمة للنجاح، كما دعم الصندوق أكثر من 170 شركة ناشئة مبتكرة، وذلك بتوفير التمويل والإرشاد لتسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها، وتقديم ضمانات مدعومة من الحكومة للأعضاء تجاوزت قيمتها 43 مليون درهم، دعماً لنمو مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، وبفضل دعم الصندوق تمكن أعضاؤه من الحصول على تمويل تجاوز 2.8 مليار درهم، حيث نجح أعضاء الصندوق في جذب ثقة المستثمرين، وكان للصندوق دور رئيسي في توفير أكثر من 800 وظيفة في دولة الإمارات، دعماً لمسيرة التنمية والاستثمار في الكفاءات البشرية الواعدة.

وقال محمد الحسيني: «يشكل افتتاح المقر الجديد لصندوق محمد بن راشد للابتكار خطوة نوعية لترسيخ البنية المؤسسية الداعمة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، ويعكس التزامنا بتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مبادرات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذا المقر صُمّم ليكون منصة متكاملة تجمع المبتكرين والمستثمرين والخبراء في بيئة محفزة على تطوير حلول رائدة تلبي احتياجات المستقبل.

ونؤمن أن الابتكار لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير قطاعات جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.

ومن خلال هذا الصندوق، نعمل على تمكين رواد الأعمال والمبتكرين، ودعمهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار».

ويقع المقر الجديد للصندوق في«ون سنترال - مركز دبي التجاري العالمي»، ويوفر مساحات مرنة للعمل المشترك للمشاركين في البرامج الرئيسية للصندوق (برنامج مسرع الابتكار وبرنامج الضمانات) ما يتيح لهم التواصل مع الخبراء والمستثمرين.

كما يحتوي مقر الصندوق على مساحة مخصصة لاستضافة الفعاليات وورش العمل وتجهيزات تفاعلية متقدمة، من بينها عروض رقمية واستخدام تقنية الهولوجرام لاستقبال الزوار، ما يوفر تصوراً شاملاً لرسالة الصندوق وأثره على تحفيز الابتكار وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وتخلل الحدث كلمة ألقاها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أكد فيها حرص الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وضعت أهدافاً واضحة لتوفير بيئة محفزة لاحتضان وتمكين الابتكار، من خلال إرساء الأطر التنظيمية المناسبة، وتقديم خدمات دعم شاملة، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وضمان الوصول إلى الاستثمارات والحوافز.

ويشكل إطلاق المقر انطلاقة جديدة نحو تعزيز هذه المنظومة، من خلال توفير مساحة حيوية للمبتكرين تتيح لهم التعاون وتبادل المعارف وتسريع النمو والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية:«يمثل إطلاق المقر الجديد محطة مهمة في مسيرة الصندوق، ويعزز دوره في دعم الابتكار والمبتكرين في الدولة.

رسالتنا تتمثل في تمكين أصحاب المشاريع الواعدة وتزويدهم بالدعم، والخبرات، لتحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة على أرض الواقع».

وخلال الحفل، تم تقديم عمل فني تفاعلي للفنان الإماراتي عبدالله لطفي، بعنوان «الابتكار من أجل حياة أفضل»، صُمم خصيصاً لهذه المناسبة ويتيح تجربة فنية باستخدام تقنيات الواقع المعزز، ويُعرض العمل حالياً داخل مقر الصندوق ليكون متاحاً لزواره.