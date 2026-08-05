26.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» خلال النصف الأول

أعلنت الشركة العالمية القابضة، الأربعاء، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 64.9 مليار درهم، بنمو نسبته 34.5% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 26.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 195.6% مقارنةً مع 8.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

كما نما الربح الإجمالي بنسبة 41.0% ليصل إلى 16.8 مليار درهم، وارتفعت ربحية السهم إلى 8.21 دراهم.

وتعكس النتائج استمرار النمو في عدد من القطاعات التشغيلية للمجموعة، إلى جانب مساهمة الأنشطة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة والإدارة النشطة للمحفظة.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بأداء قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

القطاعات

جاء نمو الإيرادات مدعوماً بالمساهمات من محفظة المجموعة المتنوعة، حيث ظل قطاع العقارات والبناء أكثر القطاعات مساهمةً في إيرادات المجموعة، محققاً إيرادات بقيمة 20.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10.4%، مدعوماً بأنشطة التطوير وإطلاق مشاريع جديدة.

وحقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بقيمة 14.7 مليار درهم، بنمو نسبته 4.5%، مع مواصلة المجموعة تنفيذ المشاريع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين إلى 12.3 مليار درهم، مدفوعةً بالتوسع في أنشطة تداول المعادن والهيدروكربونات والنفط الخام.

وتجاوزت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه الضعف لتصل إلى 5.2 مليارات درهم، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 62.8% إلى 3.0 مليارات درهم.

ونمت إيرادات قطاع الأغذية بنسبة 26.9% لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، وارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 35.2% إلى 1.9 مليار درهم.

المركز المالي

حافظت الشركة العالمية القابضة على مركز مالي قوي خلال النصف الأول. ونما إجمالي الأصول بنسبة 9.6% ليصل إلى 469.7 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.0% إلى 268.3 مليار درهم.

كما ارتفعت حقوق الملكية لمالكي الشركة بنسبة 8.6% لتصل إلى 165.9 مليار درهم.

وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 72.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2026. وارتفع إجمالي الدين إلى 99.8 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة، بما في ذلك إصداران من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار أمريكي لكل منهما.

وخلال الفترة، وظّفت الشركة العالمية القابضة نحو 14.0 مليار درهم في شركات زميلة ومشاريع مشتركة وأصول مالية وعقارات.

وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري، حافظت الشركة العالمية القابضة على نسبة سيولة سريعة بلغت 2.7 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية بلغت 0.4 ضعف.

وترى المجموعة أن هذه المستويات توفر لها السيولة والمرونة المالية لدعم أعمالها القائمة، مع مواصلة تقييم الفرص الجديدة بصورة انتقائية ومدروسة.

القرارات الاستثمارية

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق عملنا وشركات محفظتنا، إلى جانب القرارات الاستثمارية التي اتخذناها على مدار سنوات.

ونشعر بالتفاؤل إزاء النمو المحقق في العديد من قطاعاتنا التشغيلية، واستمرار تطور المنصة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة.

كما يعكس ارتفاع الأرباح طبيعة نموذج أعمال الشركة العالمية القابضة بصفتها شركة استثمار قابضة، تتحقق عوائدها من خلال مزيج يجمع بين الأداء التشغيلي، وتوظيف رأس المال بنهج منضبط، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية».

نظرة مستقبلية

تدخل الشركة العالمية القابضة النصف الثاني من عام 2026 بمحفظة متنوعة، ومستويات سيولة قوية، ومنصة استثمارية دولية تمضي قدماً في التوسع.

وستواصل المجموعة نهجها المدروس في توظيف رأس المال، مع التركيز على الشركات والقطاعات التي ترى فيها المجموعة إمكانات قوية، وتتوفر فيها فرق إدارية كفؤة ومسارات واضحة لتحقيق قيمة مستدامة.