"بيمو" تطلق حساب أعمال مخصصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت منصة "بيمو" لإدارة نفقات الشركات في الإمارات عن إطلاق أول حساب أعمال لها، مصمم خصيصاً لدعم وتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في الدولة.

ويصدر الحساب بالتعاون مع مصرف "رويا"، وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حيث يتيح لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة استثمار النقد غير المستغل عبر وديعة الوكالة، بعائد متوقع يصل إلى 3.75%، دون حد أدنى للرصيد أو فترة إلزامية لتجميد الأموال.

وقد دُمج الحساب الجديد مباشرة في منصة "بيمو" الحالية، مما يتيح للشركات الصغيرة إدارة النفقات، والبطاقات المؤسسية، والمدفوعات، والنقد غير المستغل من خلال لوحة تحكم موحدة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "بيمو" توفر للشركات فهمًا أوضح لحجم النقد المتاح للاستثمار، مع ضمان تلبية ودعم احتياجات السيولة اليومية وتعزيز المرونة التشغيلية.

وظلت الشركات الصغيرة لفترة طويلة من بين آخر المستفيدين من الابتكار المالي؛ فحينما أتاحت المنصات الموجهة للمؤسسات الكبرى أدوات متقدمة لإدارة الخزينة والنقد على مدى سنوات، ظلت الحلول المماثلة للشركات الصغيرة غالبًا مجزأة، ومعقدة، أو مرتبطة بأرصدة أكثر ارتفاعًا كحد أدنى. ويأتي حساب أعمال "بيمو" الجديد ليسد هذه الفجوة، عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أبسط وأكثر مرونة وكفاءة لإدارة أعمالها.

وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيمو": تمثل هذه اللحظة الحاسمة إنجازًا مهمًا لشركة "بيمو"، وخاصة في إطار الشراكة البناءة مع "رويا"، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسيرتنا نحو الريادة. لطالما عانت الشركات الصغيرة من نقص الخدمات المالية، واضطرت إلى الاعتماد على أدوات تفتقر إلى تلبية مختلف المتطلبات الوظيفية.

لذا نبني نظامًا ماليًا تشغيليًا متكاملًا يجمع كل هذه الخدمات في منصة واحدة، ويشكل الحساب جزءًا أساسيًا فيه؛ إذ يتيح استثمار الأموال غير المستغلة عبر وديعة الوكالة لتحقيق أرباح متوقعة تصل إلى 3.75%، وما هذا إلا بداية الطريق.