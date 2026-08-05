القطاع الخاص في الإمارات يسجل أقوى أداء خلال 4 أشهر

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال يوليو الماضي أقوى تحسن له على مدار 4 أشهر، حيث تعافى مؤشر مديري المشتريات بقوة من أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات والذي سجله في شهر يونيو.

وتحسنت ديناميكيات الطلب، حيث بلغ نمو الأعمال الجديدة ذروته في 5 أشهر في ظل انحسار التوترات الإقليمية وزيادة إنفاق العملاء. وبالتالي استعاد توسع الإنتاج زخمه، بينما عاد التوظيف إلى نطاق النمو بعد انكماشه في شهر یونيو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـ"إس آند بي جلوبال"، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات عند 50.8 نقطة في يونيو. وأشار أحدث إصدار للمؤشر، وهو الأعلى في أربعة أشهر، إلى تحسن معتدل في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

نمو الطلبات الجديدة

وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة له منذ شهر فبراير، إذ أفادت الشركات المشمولة بالدراسة بحدوث تعافٍ تدريجي في ثقة العملاء مع انحسار التوترات الإقليمية. كما وفرت مشروعات البنية التحتية المحلية دفعة إضافية للنشاط، رغم استمرار العديد من الشركات في الإشارة إلى محدودية ميزانيات العملاء واحتدام المنافسة في السوق.

وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة في الطلبات التصديرية الجديدة، وهو ما عزته في كثير من الحالات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في أنحاء المنطقة. ورغم أن الزيادة في مبيعات التصدير جاءت محدودة، فإنها کانت الأسرع خلال عام کامل.

وتراكمت الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة في 4 أشهر خلال يوليو، في انعكاس لارتفاع طلب العملاء واستمرار القيود على جانب الإمدادات الناجمة عن ازدحام حركة الشحن. واستجابت الشركات بزيادة الإنتاج، إذ تسارع معدل النمو بشكل طفيف، لكنه ظل دون متوسطاته التاريخية.

القوى العاملة

وعادت مستويات القوى العاملة إلى النمو في شهر يوليو، بعد أن أشارت بيانات شهر يونيو إلى أكبر انخفاض منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلب كمبرر لتجديد التوظيف.

ورغم أن معدل نمو النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات كان قوياً في شهر يوليو، إلا أن مستويات المخزون انخفضت بأسرع وتيرة لها منذ شهر ديسمبر 2025. ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخيرات المستمرة في عمليات التسليم المستوردة ونقص المواد. في حين تحسنت مواعيد التسليم بشكل طفيف خلال شهر يوليو، ويعزى ذلك جزئياً إلى سلاسة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج حاداً في شهر يوليو واقترب ببطء من ذروته المسجلة مؤخراً في أبريل، حيث أفادت 10% من الشركات بارتفاع أسعار المشتريات في قطاعات الوقود والغذاء والأسمدة والبرمجيات والشحن. كما ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، وإن كان بشكل طفيف فقط.

وقد تُرجمت هذه الضغوط إلى جولة أخرى من زيادة أسعار الإنتاج، رغم أن وتيرة التضخم ظلت معتدلة حيث حدت الظروف التنافسية من قدرة الشركات على التسعير. وأشارت بعض الشركات إلى أن محدودية العرض إلى جانب زيادة الطلب مكنتها من رفع الأسعار

انفراجة نسبية

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجينس": تشير بيانات شهر يوليو إلى أن الشركات في الإمارات شهدت انفراجة نسبية بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قريب بشكل مقلق من مستوى ال 50.0 نقطة المحايد في شهر يونيو، إذ أسهمت استعادة ثقة الشركات وفترة من انسيابية التدفقات التجارية في تسارع وتيرة النمو.

ورغم أن قراءة المؤشر البالغة 52.7 نقطة في شهر يوليو لا تزال أدنى من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإنها توفر قدراً من الاطمئنان إلى أن الشركات باتت أكثر قدرة على التكيف بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدها الربع الثاني.

وأضاف: ومع ذلك، لا يزال الوضع المتقلب في مضيق هرمز يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية، كما أبقى ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال شهر يوليو، في وقت واجهت فيه الشركات صعوبة في تمرير كامل هذه الزيادات إلى العملاء في ظل بيئة تنافسية شديدة.

كما سجلت الشركات تراجعاً في مستويات المخزون رغم الارتفاع الحاد في المشتريات، ما يشير إلى أنها لا تزال تعمل بمستويات مخزون أكثر انخفاضاً وجداول توريد أطول».

نشاط دبي

وبالنسبة لدبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة في شهر يونيو إلى 51.7 نقطة في شهر يوليو، وكان مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش نمو الأعمال الجديدة. وأشارت الشركات إلى تحسن طلب العملاء، ما أسهم في تسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ شهر مارس.

في المقابل، ارتفع النشاط التجاري بأبطأ وتيرة منذ شهر يونيو 2021، إذ أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى الضغوط الناجمة عن المنافسة وضغوط الأسعار. وبالمثل، تراجعت ثقة الشركات بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.

كما أفادت الشركات بزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يوليو، ما دفعها إلى إجراء زيادة معتدلة في أسعار البيع. وشهدت وتيرة التوظيف تحسناً طفيفاً، بعد أول انخفاض في أعداد العاملين خلال 15 شهراً، والذي سُجل في شهر يونيو.