توسيع اتفاقية تبادل الرموز بين «طيران الإمارات» و«طيران جنوب أفريقيا»

أعلنت طيران الإمارات وخطوط طيران جنوب أفريقيا، الأربعاء توسيع شراكتهما في مجال تبادل الرموز، لتشمل 9 وجهات إضافية، في خطوة تدشن العمل باتفاقية متبادلة بين الناقلتين. وتوفر الشراكة الموسعة للمسافرين خيارات أوسع عبر وسط أفريقيا وجنوبها، مع رحلات ربط أكثر سهولة وسلاسة.

ومنذ إطلاق الشراكة، وضعت خطوط طيران جنوب أفريقيا رمزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين دبي وكل من جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان. كما أتاحت لعملائها السفر عبر دبي إلى 68 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي، بموجب اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستضع طيران الإمارات بموجب الاتفاقية الجديدة رمزها على الرحلات التي تشغلها خطوط طيران جنوب أفريقيا، ما يتيح لعملائها الوصول إلى مزيد من الوجهات داخل جنوب أفريقيا والدول المجاورة.

ويشمل التوسع 9 مسارات جديدة، من بينها 3 مسارات داخلية في جنوب أفريقيا تربط جوهانسبرغ بكل من كيب تاون وديربان وبورت إليزابيث، إضافة إلى 6 مسارات إقليمية تربط جوهانسبرغ بكل من كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابورون في بوتسوانا، وويندهوك في ناميبيا، ولوساكا في زامبيا، وهراري وشلالات فيكتوريا في زيمبابوي.

وتؤكد الخطوة التزام طيران الإمارات الراسخ بتوفير خيارات سفر موثوقة ومنتظمة للمسافرين إلى جنوب أفريقيا ومنها، وبين وجهاتها الداخلية، وكذلك إلى دول المنطقة. كما تسهم في تلبية الطلب القوي على السفر إلى جنوب أفريقيا من الأسواق الدولية الرئيسية، ولا سيما في أوروبا، مع إتاحة وصول أوسع للعملاء إلى وجهات عدة في جنوب ووسط أفريقيا.

علاقة راسخة

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يأتي توسيع شراكتنا مع خطوط طيران جنوب أفريقيا امتداداً طبيعياً لعلاقة راسخة خدمت عملاء الناقلتين على مدى سنوات طويلة». وأضاف: «من خلال إضافة رمز طيران الإمارات إلى رحلاتها الداخلية والإقليمية، نوفر لعملائنا وصولاً أكثر سهولة إلى مجموعة أوسع من الوجهات في جنوب أفريقيا والدول المجاورة، وفق مستويات الموثوقية وجودة الخدمة التي يتوقعونها من طيران الإمارات. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا طويل الأمد تجاه جنوب أفريقيا والمنطقة، وثقتنا بفرص النمو التي تتمتع بها القارة الأفريقية».

محطة مهمة

وقال ماتشيلا سيسيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة خطوط طيران جنوب أفريقيا: «يمثل توسيع شراكتنا مع طيران الإمارات محطة مهمة في استراتيجية خطوط طيران جنوب أفريقيا لتعزيز الربط الجوي داخل القارة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن خلال اتفاقية تبادل الرموز، سيستفيد العملاء من تجربة سفر أكثر سلاسة وخيارات أوسع عبر شبكتي الناقلتين». وأضاف: «لا تقتصر هذه الشراكة على ربط الوجهات فحسب، بل تسهم أيضاً في ربط الأفراد والشركات والفرص داخل القارة وخارجها. ومن خلال الجمع بين شبكة خطوط طيران جنوب أفريقيا المتنامية في القارة الأفريقية والانتشار العالمي الواسع لطيران الإمارات، فإننا نوفر قيمة أكبر لعملائنا، ونعزز مكانة جوهانسبرغ بوصفها بوابة رئيسية للسفر والتجارة والسياحة في أفريقيا».

وتمتد الشراكة بين طيران الإمارات وخطوط طيران جنوب أفريقيا لنحو 30 عاماً، ما يجعلها واحدة من أطول الشراكات في محفظة طيران الإمارات. ومنذ عام 1997، استفاد أكثر من مليون مسافر من هذه الشراكة، التي أتاحت لهم مواصلة رحلاتهم بسهولة بموجب تذكرة واحدة. ويعكس توسيع اتفاقية تبادل الرموز التزام الناقلتين المستمر بتوفير مزيد من الوجهات والخيارات وتجارب سفر أكثر راحة للمسافرين من جنوب أفريقيا والدول المجاورة.