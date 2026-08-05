بيع جميع وحدات مشروع «إيرا» في مدينة دبي للإنتاج

أعلنت شركة «نيوتيرا للتطوير العقاري» بيع جميع الوحدات السكنية في مشروعها الجديد «إيرا» بمدينة دبي للإنتاج، في مؤشر واضح يعكس ثقة السوق برؤيتها التي تجمع بين جودة التصميم والالتزام بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة.

وقال ناريش بيرواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيوتيرا للتطوير العقاري»: «يمثل بيع جميع وحدات مشروع «إيرا» خلال فترة وجيزة دليلاً واضحاً يؤكد ثقة عملائنا وشركائنا برؤية «نيوتيرا» ونهجها المبتكر والقائم على تطوير مجتمعات سكنية تجمع بين جودة التصميم وأسلوب الحياة المتكامل والقيمة طويلة الأمد».

وقال بيرواني: «نطمح إلى أن تصبح «نيوتيرا للتطوير العقاري» واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها موثوقية وتقديراً في دولة الإمارات. فكل مشروع نطوره يجسد قيمنا القائمة على النزاهة والجودة والقيمة المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة السكان على المدى الطويل».

وأضاف: «ومع توسعنا في قرية جميرا الدائرية، وجزر دبي، وغيرها من المناطق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة في مختلف أنحاء دبي، سنواصل تركيزنا على تطوير مشاريع مدروسة، توفر قيمة مستدامة للأجيال القادمة».

ويجري تطوير مشروع «إيرا» بالتعاون مع شركة «غريد»، التي تتولى دور الشريك المسؤول عن إدارة المشروع، والإشراف عليه بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى الإنجاز. ويضم المشروع مجموعة من وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، إلى جانب باقة من المرافق والخدمات التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان.

وقال موريا كريشنا، عضو مجلس الإدارة والشريك في «غريد»: «يمثل بيع جميع وحدات مشروع «إيرا» محطة مهمة نفخر بها في «نيوتيرا للتطوير العقاري» و«غريد»، إذ يعكس ذلك قوة العلامة التجارية ووضوح الرؤية، والفهم العميق للسوق، والدقة في التنفيذ، والأهم من ذلك أن هذا النجاح يؤكد أن تحقيق التكامل بين جميع مراحل تطوير المشروع يسهم في بناء ثقة مستدامة لدى المستثمرين والوسطاء والعملاء».