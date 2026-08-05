«برتڤيل» تبدأ تسليم مشروع «ڤيل 11» بأبوظبي

أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية في مشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر، بعد حصول المشروع على شهادة إنجاز المبنى من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بتاريخ 31 يوليو 2026، ما يتيح للشركة تسليم المشروع قبل الموعد المقرر بـ14 شهراً، إذ كان من المخطط بدء عمليات التسليم في 30 سبتمبر 2027.

وانطلقت أعمال إنشاء المشروع في يناير 2024، واستُكملت في نحو 30 شهراً، في إنجاز يمثل علامة فارقة في سوق أبوظبي العقاري، فيما تؤكد الشركة التزامها بالنهج ذاته في باقي مشاريعها.

ويضم المشروع 111 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق، ووحدات «الدوبلكس» و«التريبلكس»، حيث تستعد الشركة لبدء تسليمها إلى الملاك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات منصة «داري»، تتقدم مشاريع برتڤيل على جداولها الزمنية على النحو التالي، ففي ياس باي، يتقدم مشروع «باب القصر رزيدنس 25» بنسبة 1%، و«باب القصر رزيدنس 31» بنسبة 3%؛ وفي مدينة مصدر، يتقدم مشروع «باب القصر ريزورت رزيدنس 18» بنسبة 3%، و«ڤيل 12» بنسبة 4%، و«باب القصر جاردن رزيدنس 66» بنسبة 4%، وفي شاطئ الراحة، يتقدم «باب القصر قنال ڤيو 22» بنسبة 13%، فيما تمضي باقي المشاريع بوتيرة ثابتة، التزاماً من الشركة بتسليم مشاريعها في مواعيدها المحددة.