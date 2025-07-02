«الطيران المدني» تستضيف مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025 في فندق جميرا كريك سايد بدبي، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية بالطيران من مختلف أنحاء الإمارات، تحت شعار «الابتكار في الأطر التنظيمية والتميز التشغيلي».

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: «يعكس مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025 طموحنا المشترك في الريادة، من خلال التعاون والابتكار والمرونة التنظيمية»، وأكد أنه من خلال تكامل الجهود مع شركائنا في القطاع نواصل بناء ثقافة سلامة داعمة لنمو مستدام في قطاع الطيران داخل الإمارات وخارجها.

وشهد المؤتمر الإعلان عن «قرار السلامة 2025-01» بشأن معالجة مسألة الإرهاق في بيئة صيانة الطائرات، بالإضافة إلى مناقشات حول عمليات الطائرات الكهربائية العمودية، وأنظمة الامتثال المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمرونة الجوية في مواجهة الطقس، والاستجابة للطوارئ، وكفاءة أداء السلامة، وتعديلات جداول العمل والراحة، كما تناول المؤتمر تحديثات متعلقة برخص الطيارين، والرقابة على برامج التدريب، والكفاءات غير الفنية، والتعامل مع سلوكيات المسافرين، إلى جانب استعراض تحسينات في أنظمة CAR-AIR OPS، والخدمات الإلكترونية، والدعوة للمشاركة في «ماراثون السلامة 2025».