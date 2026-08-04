«أغذية» تحقق أداءً مالياً قوياً بالنصف الأول وترفع توزيعات الأرباح المرحلية للمساهمين 14.4%

أعلنت مجموعة «أغذية»، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2026، مسجلةً نمواً ملموساً يعكس الأثر المتسارع لاستراتيجيتها التحولية متعددة السنوات، والتي أسهمت في تعزيز التدفقات النقدية، وترسيخ متانة ميزانيتها العمومية، إلى جانب رفع توزيعات الأرباح المرحلية 14.4 %.

وواصلت استراتيجية التحول متعددة السنوات تحقيق نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث مضت «أغذية» قدماً في إعادة هيكلة محفظة أعمالها، مع نجاحها في التعامل مع التحديات الخارجية وارتفاع التكاليف.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات المجموعة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 2.6 مليار درهم، مدعومة بمبيعات استثنائية ضمن برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تؤديه «أغذية» في دعم الأجندة الوطنية كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 35.8% إلى 310.5 ملايين درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 250 نقطة أساس ليبلغ 11.9%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 121.4 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته نحو 147.4% م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما على مستوى الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 172.5% إلى 117.2 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 542 نقطة أساس ليبلغ 9.2% بينما بلغ صافي الربح 24.5 مليون درهم.

وسجلت التدفقات النقدية الحرة تحولاً قوياً إلى مستويات إيجابية بلغت 521.4 مليون درهم، مقارنة بتدفقات نقدية سالبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت المجموعة في خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.8 مرة مقارنة بـ 2.9 مرة في ديسمبر 2025.

واختتمت «أغذية» النصف الأول من عام 2026 بسيولة نقدية بلغت 869.6 مليون درهم إماراتي، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. وفي الوقت ذاته، واصلت أصول المجموعة نموها لتصل إلى 6.5 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 11.792 فلساً للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه توزيعات الأرباح نمواً، بعد الزيادة البالغة 10.0% الموصى بها عن النصف الثاني من 2025 ويستند القرار إلى التحسن الملحوظ في قدرة المجموعة على توليد التدفقات النقدية، إلى جانب متانة ميزانيتها العمومية.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «إن رفع توزيعات الأرباح المرحلية للربع الثاني على التوالي يعكس النهج المنضبط الذي تُدار به مجموعة «أغذية»، ويؤكد ثقة مجلس الإدارة بقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، تواصل المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية تمكّنها من مكافأة مساهميها، وفي الوقت ذاته تعزز قدرتها على تمويل خطط نموها، وهو التوازن الذي نحرص على المحافظة عليه».

نتائج ملموسة

من جهته قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «تواصل استراتيجيتنا التحولية، التي أطلقناها قبل عام، تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسهم نمو الأرباح، واتساع الهوامش، وتحسن التدفقات النقدية في تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. كما نجحنا في الحفاظ على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ودعم عملائنا، والإسهام في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات في مرحلة بالغة الأهمية. كما واصل الابتكار دوره كمحرك رئيسي للنمو، من خلال دخول مياه (العين) إلى فئة المشروبات الوظيفية، وتوسيع منتجات البروتين لدى (نبيل) و(أطياب)، وإطلاق منتجات جديدة في قطاع الوجبات الخفيفة عبر (أبو عوف) و(فريكن أوسم)، إلى جانب طرح منتجات دقيق متخصصة تحت علامة (المطاحن الكبرى)».

تدفقات نقدية

وقال جرن نيجس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة «أغذية»: «شهد المركز المالي لمجموعة «أغذية» تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026. وإلى جانب النمو القوي في الأرباح، نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 521 مليون درهم، مع خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.9 مرة إلى 1.8 مرة. ويعكس هذا الأداء، الذي يجمع بين نمو الأرباح، وتعزيز توليد التدفقات النقدية، وخفض المديونية، النهج المالي المنضبط الذي نرسخه في مختلف أعمال المجموعة. ومع احتفاظنا بسيولة نقدية بقيمة تقارب 870 مليون درهم وما يعادلها، تتمتع «أغذية» بمركز مالي قوي يؤهلها للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومواصلة تنفيذ برامجها التحولية الاستراتيجية، وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميها».