رحلات مباشرة جديدة من مطار زايد الدولي إلى وجهات هندية

أعلنت مطارات أبوظبي عن تعزيز شبكة الربط الجوي عبر مطار زايد الدولي، مع إطلاق طيران الهند إكسبريس ثلاث رحلات مباشرة جديدة إلى وجهات رئيسة في الهند، بما يدعم نمو الحركة الجوية على أحد أكثر ممرات السفر نشاطاً في العالم.

ويشمل الجدول الموسّع لرحلات طيران الهند إكسبريس، تشغيل خدمات إلى نافي مومباي وإندور ولكناو، على أن تضيف الناقلة رحلات مباشرة إلى غواتي، اعتباراً من 7 أغسطس، لتوفر بذلك أول ربط جوي مباشر بين أبوظبي ومنطقة شمال شرقي الهند.

ويسهم توسيع شبكة الوجهات في توفير خيارات سفر أوسع بين أبوظبي وعدد من المراكز الحضرية الرئيسة في الهند، استجابةً للطلب المتنامي على سفر الأعمال والترفيه، وتعزيزاً لمكانة مطار زايد الدولي بوابةً استراتيجية للسفر والسياحة.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تؤكد إضافة هذه الوجهات الجديدة من قبل «طيران الهند إكسبريس»، التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهات مطار زايد الدولي، وتلبية الطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. ومن خلال تعزيز شراكاتنا مع أبرز الناقلات الإقليمية، نواصل توفير خيارات سفر أكثر تنوعاً لمسافرينا، ويساعد ذلك أيضاً في دعم الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجالي السياحة والنمو الاقتصادي».

من جهته، قال نيبون أغاروال رئيس مجلس إدارة طيران الهند إكسبريس: «تعد الإمارات إحدى أهم أسواقنا الدولية، وتواصل أبوظبي أداء دور محوري في مسيرة نمونا. ومع توسع شبكة وجهاتنا، وضم المزيد من الطائرات إلى أسطولنا، نعمل على تعزيز الربط الجوي، وإتاحة فرص سفر جديدة، وتقديم خيارات أوسع لضيوفنا، من خلال مواعيد رحلات ملائمة، وطائرات حديثة، وتجربة سفر تجسد دفء الضيافة الهندية. وفي كل مرحلة من مراحل نمونا، نحرص على تقديم قيمة أكبر لضيوفنا، بالتوازي مع ترسيخ مكانة «طيران الهند إكسبريس»، بوصفها شركة الطيران الرائدة في الهند في مجال السفر الاقتصادي الذي يجمع بين الجودة والقيمة».