سوق المكاتب التجارية في دبي يدخل مرحلة جديدة من النمو

دخل سوق المكاتب التجارية في دبي مرحلة جديدة من النمو، إذ تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن مبيعات المكاتب على المخطط خلال النصف الأول 2026 وصلت مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم عبر 1700 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال السنوات السبع السابقة، والبالغة 5 مليارات درهم تم تسجيلها في نهاية 2025.

وتُظهر هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على الجودة، فقد شهدت منطقة الخليج التجاري مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة، ما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات في دبي، رغم أن عدد الصفقات فيها لم يشكل سوى 28.5% من إجمالي الصفقات. وتعكس هذه الأرقام إقبالاً متنامياً نحو المشاريع المميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي توفر تصميماً عالي الجودة، ومرافق متكاملة، وقيمة استثمارية طويلة الأجل.

ويظهر هذا التوجه بوضوح في أداء شركة أمنيات، فقد حققت مشاريع أبراج لومينا، وإنارة من أمنيات، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 205 صفقات، وهو ما يمثل 43.4% من قيمة مبيعات المكاتب في السوق الأولي بدبي، مقابل 12.1% فقط من إجمالي عدد الصفقات.

ويرتكز النمو في دبي على دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب الشركات التي تؤسس مقراتها الإقليمية في الإمارة، إضافة إلى توسع شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمكاتب العائلية. ونظراً لمحدودية العرض من المساحات المكتبية الجاهزة وعالية الجودة، يتوجه الطلب نحو جيل جديد من مشاريع المكاتب على المخطط بفضل ما توفره من تصميم أفضل وتقنيات متقدمة ومرافق متكاملة ومعايير استدامة أعلى.

ومن خلال ما نشهده في أمنيات، يأتي الطلب من الشركات والمستثمرين على حد سواء، فالشركات التي تشتري مكاتبها لاستخدامها الخاص تسارع إلى حجز المكاتب المتميزة والمساحات الكبيرة في مرحلة مبكرة، نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة. أما المستثمرون، فينجذبون إلى النمو المستمر في الإيجارات، ومحدودية المعروض على المدى القريب، وما توفره الأصول العقارية المتميزة من عوائد مستقرة على المدى الطويل. ومع ازدياد انتقائية السوق، باتت عوامل الموقع، وجودة المبنى، وسجل المطور، والالتزام بمواعيد التسليم، تحسم قرارات الشراء والاستثمار.

وفقاً لأحدث بيانات السوق المتاحة، وصل متوسط أسعار مبيعات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 2029 درهماً للقدم المربعة بحسب تحليل شركة كافنديش ماكسويل، ما يمثل زيادة سنوية تقارب 23%، فيما بلغ متوسط أسعار المكاتب على المخطط نحو 2050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وتتركز أقوى معدلات النمو في الشريحة الأعلى من السوق، مدفوعة بالطلب على المشاريع المتميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي تتفوق بتصميمها، ومرافقها، وجودتها ككل.

وبحسب تقرير شركة كافنديش ماكسويل للربع الأول من عام 2026، تتصدر المكاتب على المخطط، التي تمثل الجيل الجديد من مكاتب الفئة الممتازة المصممة وفق أعلى المعايير في المواقع الاستراتيجية، أسعار السوق، إذ بلغ متوسط أسعارها نحو 2,050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. كما تشير بيانات السوق المنشورة إلى أن أسعار المكاتب المتميزة في مواقع رئيسية مثل داون تاون دبي تجاوزت 5,000 درهم للقدم المربعة، بنمو سنوي يقارب 29%.

كما تُبرز هذه العلاوة السعرية تنامي اهتمام المشترين بعوامل مثل الموقع، وكفاءة تصميم المساحات، وأنظمة المباني الذكية، ومعايير الاستدامة، والمرافق المستوحاة من قطاع الضيافة، إلى جانب قدرة المبنى على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تصدرت منطقة الخليج التجاري سوق المكاتب على المخطط في دبي في النصف الأول من عام 2026، وسجلت مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة. ولا تزال من أعلى المناطق التجارية قيمة في الإمارة، إلى جانب داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي. لكن نظراً للاختلاف الكبير في متوسط الأسعار من مشروع لآخر، يُستحسن إدراج متوسط سعر القدم المربعة لكل منطقة فور صدور بيانات النصف الأول 2026 النهائية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال مهدي أمجد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات: ما نشهده في منطقة الخليج التجاري يؤكد أن المشاريع ذات الجودة الاستثنائية قادرة على رفع قيمة المنطقة بأكملها، وليس قيمة المشروع وحده. وقد أسهمت مشاريع أمنيات، بفضل مواقعها الاستراتيجية، وتصاميمها المتفردة، وجودة تنفيذها، في تعزيز قيمة المتر المربع والارتقاء بمعايير السوق في الوجهات التي نُسهم في إعادة تعريفها. وفي سوق تتزايد فيه الأولوية للجودة والتميّز، ستواصل المشاريع التي تجمع بين الرؤية المعمارية المتفردة والتجربة المتكاملة تحقيق أقوى مستويات الطلب وترسيخ قيمة مستدامة على المدى الطويل.