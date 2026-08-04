«ذا جرين بلانيت» و«حديقة الفراشات».. وجهتان مغلقتان تعززان السياحة الصيفية في دبي

تواصل الوجهات السياحية المغلقة في دبي ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضلة للسياحة على مدار العام، من خلال ما توفره من تجارب ترفيهية وتعليمية وثقافية تستقطب الزوار خلال فصل الصيف، وتسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزز السياحة العائلية. وتشكل الأنشطة المغلقة والشواطئ والأنشطة المائية والحدائق المائية، عصب السياحة الصيفية في الإمارة.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات، خلال جولة ميدانية على «ذا جرين بلانيت» و«حديقة الفراشات» بدبي، الدور الذي تؤديه هاتان الوجهتان المغلقتان في استقطاب الزوار خلال أشهر الصيف، من خلال تقديم تجارب داخلية تجمع بين الترفيه والتعليم والتوعية البيئية، بما ينسجم مع جهود دبي الرامية إلى توفير خيارات سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات.

وقالت أسماء الحوسني، مدير العمليات في «ذا جرين بلانيت»، إحدى وجهات محفظة دبي القابضة للترفيه، إن الوجهة تتيح للزوار فرصة الدخول إلى غابة استوائية مطيرة تنبض بالحياة في قلب دبي، وتضم أكثر من 3000 نبتة وحيوان، حيث يمكنهم اختبار هطول الأمطار الاستوائية واستكشاف المستويات الأربعة المختلفة للغابة.

وأضافت أن الوجهة تقدم تجارب تفاعلية مميزة، من بينها التخييم في الغابة المطيرة وبرنامج «حارس حيوانات ليوم واحد»، بما يتيح للزوار طرقاً مبتكرة للتواصل مع الطبيعة، مؤكدة أن «ذا جرين بلانيت»، بصفتها مركزاً معتمداً للتوحّد وجزءاً من برنامج صنفلاور للإعاقات غير الظاهرة، تلتزم بجعل التجربة مرحبة ومتاحة وشاملة للجميع.

وفي «حديقة الفراشات»، اطلعت «وام» على التجربة التي تقدمها الحديقة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الداخلية في الإمارة، حيث تستقبل خلال موسم الصيف ما بين 200 و300 زائر يومياً في أيام الأسبوع

ويرتفع العدد إلى نحو 500 زائر في عطلات نهاية الأسبوع، فيما تشهد معدلات الإقبال ارتفاعاً خلال فصل الشتاء لتتراوح بين 500 و800 زائر في أيام الأسبوع، وتصل إلى نحو ألف زائر في عطلات نهاية الأسبوع، بينما يبلغ متوسط عدد زوارها سنوياً ما بين 100 ألف و150 ألف زائر.

وتضم الحديقة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف فراشة شهرياً، بحسب الموسم وتوافر الفراشات، وتواصل منذ افتتاحها في مارس 2015 تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للزوار من مختلف الأعمار داخل بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للفراشات.

وتسهم الحديقة في دعم السياحة الصيفية في دبي باعتبارها إحدى الوجهات الداخلية التي توفر للعائلات والزوار تجربة تجمع بين الترفيه والتعلم في بيئة مريحة بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها من الوجهات المفضلة خلال موسم الصيف.