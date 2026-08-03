545 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» في النصف الأول بنمو 8 %

أعلنت «أورينت للتأمين»، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2026. وقد واصلت الشركة تحقيق نمو ملحوظ وأداء تشغيلي متميز، بما يعكس قوة استراتيجيتها ومرونتها في مواكبة المتغيرات ضمن بيئة سوق ديناميكية.

وبلغت إيرادات التأمين 5.22 مليارات درهم بزيادة 17 % مقارنة بـ 4.47 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 545 مليون درهم بزيادة 8 % مقارنة بـ 503 ملايين درهم في النصف الأول 2025.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.19 مليارات درهم، بزيادة 9% مقارنة بـ 5.66 مليارات درهم في النصف الأول 2025. وبلغ إجمالي الأصول 20.02 مليار درهم بزيادة 18% مقارنة بـ 16.90 مليار درهم في النصف الأول 2025. وبلغ إجمالي الاستثمارات 12.18 مليار درهم بزيادة 17% مقارنة بـ 10.42 مليارات درهم في النصف الأول 2025.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2026 متانة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مدفوعين برؤية واضحة تركّز على الابتكار، والتميز التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء. ومع استمرارنا في الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير قدراتنا، فإننا نواصل تعزيز جاهزيتنا لمواكبة المتغيرات في السوق، بما يرسّخ مكانتنا ويعزز قدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا ومساهمينا.

وتواصل «أورينت للتأمين» التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج «العميل أولاً»، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.