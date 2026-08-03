مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار «ميتاس 2026»، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعكس انطلاق المعرض من الشارقة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات دولية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون والوصول إلى أسواق الإمارات والمنطقة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أغسطس الجاري، بمشاركة 51 شركة من الصين ودولة الإمارات والأردن، من بينها 44 شركة صينية، تمثل ثماني مقاطعات، وست شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب شركة أردنية واحدة.

وتقدم الشركات العارضة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في قطاع السيارات، بما يشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إلى جانب المركبات المتكاملة.

ويمثل تنظيم النسخة الخامسة من المعرض، جهود الشارقة في تطوير صناعة المعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في دعم التجارة والاستثمار. إذ يواصل مركز إكسبو الشارقة استقطاب الفعاليات النوعية التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتحوّل المعارض إلى منصات فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الجديدة».

وتعكس هذه المشاركة الدولية التي يشهدها المعرض، الثقة المتزايدة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشارقة، وبقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.

كما يستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ، وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق»، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، لإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات الصينية والعارضين المشاركين.

وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة»، التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات الصينية وشركائها في الإمارات والمنطقة.

ويجسد «ميتاس 2026» العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويؤكد أهمية المعارض المتخصصة في تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية وشراكات عملية، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز حضور الشارقة على الساحة الاقتصادية الدولية.

ومن المقرر أن يعود المعرض إلى الشارقة في 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع، وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.