«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من «الواحة كابيتال» بـ530 مليون درهم

أعلنت مجموعة «الدار» أمس استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة من شركة «الواحة كابيتال»، بقيمة 530 مليون درهم.

تضم الصفقة مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة تقع جميعها ضمن مجمّع «المركز» الصناعي أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي لتُضيف إلى محفظة «الدار للاستثمار» مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.

وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام «التملك الحر»، ضمن مجمع «المركز» الصناعي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وجرى تطويره من قِبل شركة «الواحة لاند» التابعة والمملوكة بالكامل لـ«الواحة كابيتال».

ويُعد مجمّع «المركز» من المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات، ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقاً واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي.

ويمتاز «المركز» ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسة، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني.

وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن.