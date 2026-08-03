قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي 15 سبتمبر

أعلنت «شنايدر إلكتريك» عن الموعد الجديد لقمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر انعقادها يومي 15 و16 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة»، بحضور نخبة من القادة العالميين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، لبحث تسريع التحول الإقليمي نحو منظومات طاقة أكثر ذكاء ومرونة.

تأتي القمة في وقت تفرض فيه الزيادة المتسارعة في مراكز البيانات والتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوجهات الوطنية الطموحة، طلباً غير مسبوق على الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت الطاقة، اليوم، الركيزة الأساسية لكل ما تسعى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تحقيقه، بدءاً من تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولاً إلى تحقيق الرؤى الوطنية، التي تحدث تحولات نوعية في المنطقة. ويفرض هذا الطموح متطلبات حقيقية على الأنظمة التي تدعمه، ما يستدعي توفير بنية للطاقة، تتسم بالذكاء والمرونة منذ مراحل التصميم الأولى. وتمثل «قمة الابتكار 2026» منصة، يلتقي فيها قادة المنطقة والشركاء ورواد التكنولوجيا لتحويل هذا التحدي إلى حلول هندسية عملية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة».

وستركز قمة الابتكار 2026 على دور التحول الكهربي والأتمتة والرقمنة؛ لدى تطبيقها بصورة مدروسة، وعلى نطاق واسع، في بناء منظومات طاقة مترابطة، تحقق أداء قوياً وموثوقاً يحوّل الطموحات إلى واقع. ومن خلال العروض التقنية الحية، والحوارات الاستراتيجية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، سيتعرف المشاركون إلى مفهوم المرونة من منظور عملي، بوصفها نتيجة هندسية ملموسة، لا مجرد مفهوم نظري.