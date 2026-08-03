9.8 مليارات درهم أرباح "ألفا ظبي القابضة"النصفية بنمو 48%

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، الاثنين عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، وسجلت "ألفا ظبي القابضة" نمواً قياسياً في صافي أرباح النصف الأول من عام 2026 مدفوعاً بالتنويع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي ، حيث ارتفع صافي الربح إلى 9.8 مليار درهم بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يسلط الضوء على الكفاءة التشغيلية القوية والاستثمارات الاستراتيجية.كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 37.6 مليار درهم ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 230 مليار درهم مقارنة بـ 214 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 110 مليارات درهم، مقارنة بـ 104 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2025.

وحققت المجموعة أداءً قوياً اتسم بالمرونة، مدعوماً بالتزامها بنهج منضبط في توظيف رأس المال، وترسيخ الثقة، والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات المستقبل.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "كان تركيز ألفا ظبي القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 موجهاً نحو تنفيذ استراتيجيتها التنموية الطموحة بما يعزز الثقة التي يوليها لنا شركاؤنا ومساهمونا. ويجسّد هذا الأداء نهجنا المنضبط في الاستثمار، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات. ونحن ماضون قدماً في العمل على تطوير محفظتنا الاستثمارية وتعزيز تنوعها بما يتيح لنا اغتنام الفرص في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل بما ينسجم مع مرتكزاتنا الاستراتيجية".

قطاعات مستقبلية

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2026 قوة محفظتنا الاستثمارية، والأثر الإيجابي لاستثماراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعدد من أبرز الشركات العالمية التي تقود التحولات المستقبلية، مثل "سبيس إكس". ونواصل توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مستقبلية من شأنها الإسهام في رسم ملامح اقتصاد الغد وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وسواء من خلال تعزيز حضورنا الدولي أو تعميق خبراتنا في القطاعات الرئيسية، تبقى أولويتنا واضحة: تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط والاستفادة من فرص النمو النوعية عبر مختلف قطاعات أعمالنا".



ويعكس أداء النصف الأول من عام 2026 قوة الميزانية العمومية وتنوّع الاستراتيجية الاستثمارية لـ"ألفا ظبي القابضة"، ما يمنحها زخماً قوياً مع دخول النصف الثاني من العام. وتواصل القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الخدمات المصرفية الرقمية، والضيافة، والبنية التحتية المتقدمة، الإسهام في توسيع نطاق أعمال المجموعة. كما أسهم التنويع المستمر في الأصول في تحقيق عوائد مستقرة على المستوى الإقليمي، وعزّز قدرة "ألفا ظبي القابضة" على اغتنام فرص نمو عالمية عالية القيمة.