شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

وأشار إلى أن محفظة الشركة تضم أكثر من 258 ألف موقف مركبات، موزعة بين مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومرافق المواقف متعددة الطوابق، فيما أسهم الاستثمار المتواصل في تقنيات مواقف المركبات الذكية، وأنظمة الرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والذكاء التشغيلي، في رقمنة ما يزيد على 90 % من خدمات الشركة.
وأضاف أن هذا التحول يظهر بوضوح في كبرى المدن العالمية، ويتوافق مع استراتيجية «باركن»، ودورها في دعم رؤية دبي للمدن الذكية، من خلال جعل مواقف المركبات عنصراً فاعلاً، يدعم الأهداف الأشمل للتنمية الحضرية والاستدامة وانسيابية الحركة اليومية.
تنقل ذكي
وأضاف: من خلال محفظة تضم أكثر من 258000 موقف مركبات، موزعة بين مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومرافق المواقف متعددة الطوابق، تؤدي «باركن» دوراً محورياً في تعزيز سهولة الوصول وتمكين التنقل في دبي».
وتابع: «ساعد استثمار الشركة المتواصل في تقنيات مواقف المركبات الذكية، وأنظمة الرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والذكاء التشغيلي، على رقمنة ما يزيد على 90 % من خدماتها، ما يجعل تجربة ركن المركبات أكثر كفاءةً وسهولةً واتصالاً بمنظومة النقل الأوسع».
ولفت إلى أن «باركن» تركز على توفير مواقف مركبات أكثر ذكاءً وترابطاً واستجابةً لاحتياجات مدينة تشهد نمواً متسارعاً، ويشمل ذلك توسيع خيارات الدفع الرقمي، وتقديم حلول مواقف المركبات بدون حواجز، واستخدام البيانات التشغيلية لإدارة الطلب بفاعلية أكبر، وتعزيز تجربة المتعاملين بوجه عام.
محور أساسي
وأشار إلى أن التكامل الرقمي مع نظام بطاقات «نول»، يمثل مثالاً على ذلك، حيث يتيح للمتعاملين سداد رسوم مواقف المركبات العامة بسهولة، ويربط بين المركبات الخاصة وشبكة النقل الجماعي في دبي.
ذكاء اصطناعي
وأضاف أنه على مستوى المتعاملين، يسهم تطبيق «باركن» الذكي، وقنوات الدفع الرقمية المتنوعة، وحلول مواقف المركبات بدون تذاكر، في جعل رحلة ركن المركبة أسرع وأبسط وأكثر راحةً.
خفض الانبعاثات
وأشار إلى أن ذلك تدعمه الخدمات الرقمية، والرؤى التشغيلية الفورية، والتكامل مع قنوات دفع النقل العام مثل بطاقة «نول»، ما يسهّل على المتعاملين الجمع بين استخدام المركبات الخاصة ووسائل النقل العام، وخيارات التنقل الأخرى، حيثما كان ذلك مناسباً.
وأوضح أن «باركن» عقدت شراكة نوعية مع منصة رائدة لخدمات المركبات المتنقلة، لتوفير خدمات توصيل الوقود وغسل المركبات عند الطلب في جميع مرافق مواقفها.
وقال إن تقديم هذه الخدمات في الموقع مباشرةً، يسهم في الحد من الحاجة إلى القيام برحلات إضافية إلى محطات الوقود، ما يخفف من حدة الازدحام المروري، ويقلل الانبعاثات الضارة.
وأضاف: «إلى جانب عملياتها اليومية، تدعم «باركن» التحول نحو تنقل أنظف، من خلال شراكات توسّع نطاق الوصول إلى شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة مواقفها، إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية».
نمو عمراني
وأضاف أنه مع التوسع المستمر للمدينة، يتعين على إدارة مواقف المركبات أن تتسم بمزيد من المرونة، وأن تعتمد على البيانات، وتتكامل مع سياسات النقل والتخطيط الحضري.
وأشار إلى أن «باركن» تتعامل مع هذا التحدي، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية لشبكتها، حيثما دعت الحاجة، ودمج أصول مواقف المركبات التابعة للمطورين، والتنسيق الوثيق مع المطورين العقاريين في المراحل الأولى من عملية التخطيط.
وأضاف أن «باركن» تستخدم أدوات ومنهجيات أكثر ذكاءً لإدارة الطلب، تشمل سياسات التعرفة المرنة، وعمليات التفتيش المدعومة بالابتكار التقني، وتحليلات البيانات التشغيلية، بهدف رفع معدلات الاستخدام، والحد من الازدحام حول المناطق ذات الطلب المرتفع، وتقديم تجربة تنقل أكثر كفاءةً وانسيابيةً للسكان والزوار وقطاع الأعمال.
شراكات استراتيجية
وأضاف: «من خلال بناء شراكات استراتيجية مع جهات تسهم في تحسين التجربة اليومية لسكان دبي، نعمل على تطوير حلول فعّالة، تتجاوز إدارة المواقف، وتحقق قيمة وكفاءة أكبر للمتعاملين في الإمارة وخارجها». وأوضح أن الشراكات الحكومية تكتسب أهمية خاصة، إذ تضمن تكامل منظومة مواقف المركبات مع الأجندة الشاملة للتنقل المستدام في دبي.
وأشار إلى أن تعاون «باركن» مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يدعم تحقيق تكامل في منظومة الدفع عبر بطاقة «نول»، في حين يسهم التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في توسيع نطاق البنية التحتية لمبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية ضمن شبكة مواقف الشركة.
كما عقدت «باركن» شراكات مع جهات حكومية ومؤسسات عامة، مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تيسير الوصول في المناطق والبيئات المزدحمة، مثل المساجد. وأكد آل علي أن هذه الشراكات تضمن مواصلة تطوير حلول المواقف، بما يتماشى مع رؤية دبي للمدن الذكية واحتياجات المتعاملين.
دمج الحلول
وأضاف أنه من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبار المطورين العقاريين وملاك الأصول العقارية، تنشر «باركن» أنظمة رقمية لإدارة المواقف، وتقنيات الدخول المعتمدة على التعرف التلقائي إلى أرقام لوحات المركبات «ANPR»، وتحليلات البيانات المتقدمة، وحلول دفع مبتكرة تركز على المتعاملين.
ومزودي خدمات المركبات، تستطيع «باركن» توسيع نطاق خدماتها إلى ما هو أبعد من تحصيل رسوم مواقف المركبات، وتقديم تجارب تنقل متكاملة ومريحة وصديقة للبيئة. وقال إن هذه الشراكات تسهم في ترسيخ دور مواقف المركبات، بوصفها عنصراً فاعلاً في دعم رؤية دبي للمدينة الذكية، لا كخدمة بنية تحتية منفصلة.
مرحلة جديدة
وأضاف: «لم يعد مجرد خدمة حضرية مستقلة، بل أصبح أصلاً استراتيجياً ضمن منظومة التنقل، وعنصراً يسهم في بناء مدن ومجتمعات أكثر ترابطاً واستدامةً وجودةً للحياة».
وقال: ينصب تركيزنا على توظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات لتسهيل الوصول، ودعم متطلبات الميل الأول والأخير، بما يجعل تجربة التنقل اليومية أكثر سلاسةً وكفاءةً.