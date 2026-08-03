منصة Stockify تطلق عملياتها في دبي

أعلنت منصة التقنيات المالية وخدمات إدارة الثروات Stockify، المتخصصة في الأسهم غير المدرجة وفرص ما قبل الطرح العام الأولي والحلول الاستثمارية البديلة، عن توسع استراتيجي كبير يشمل افتتاح مكتب جديد في دبي، بالتوازي مع تعزيز حضورها في مراكز مالية هندية رئيسة تضم غورغرام، وبنغالورو، ومومباي، وكالكوتا.

ويشكل التوسع نحو سوق دبي خطوة بارزة في المحفظة الدولية للشركة، حيث يستهدف مكتب دبي ترسيخ مكانة المنصة عالمياً وتقديم خدمات استثمارية مهيكلة للمستثمرين الدوليين ولأفراد الجالية الهندية المغتربة الراغبين في الدخول إلى منظومة الأسواق الخاصة المتطورة في الهند.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد إقبال الأفراد، وكبار المستثمرين ومكاتب إدارة الثروات العائلية على خيارات الاستثمار البديل. وعلى مستوى بنيتها التشغيلية الكلية، عملت «Stockify» على تنمية وتطوير فرق عملها في مجالات الاستشارات الاستثمارية، وإدارة علاقات العملاء، والتكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، والعمليات.

وتكثف المنصة جهود التوعية الاستثمارية عبر الندوات الإلكترونية والميدانية لتعريف المستثمرين بفرص الأسهم غير المدرجة، وصناديق الاستثمار المشترك، والأصول الناشئة. يذكر أن «Stockify» أدارت معاملات استثمارية تجاوزت قيمتها 20 مليار روبية هندية (2000 كرور)، وتخدم أكثر من 5000 عميل عبر فروعها الخمسة.

وأكد بيوش جونجونوالا، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، أن التواجد في دبي والمراكز الحيوية يُقرّب المنصة من عملاء الجالية والمستثمرين الدوليين لتوفير حلول مخصصة تعتمد على الشفافية والتكنولوجيا، مشيراً إلى خطط مستقبلية للتوسع في مدن وأسواق عالمية إضافية وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة.