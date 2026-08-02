«الإمارات دبي الوطني» يشتري أعمال خدمات مصرفية لـ«إتش إس بي سي مصر»

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر»، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لبنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي مصر»، وهي شركة تابعة غير مباشرة لشركة «إتش إس بي سي القابضة بي إل سي».

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعاً للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الاستكمال.

وبموجب الصفقة، سيستحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر» على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي مصر»، إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز المكانة السوقية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني - مصر»، نظراً لما تمثّله من إضافة نوعية لأعماله في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في السوق المصرية، فضلاً عن ترسيخ التكامل الاستراتيجي للمجموعة وتعميق الروابط عبر الممر الاقتصادي بين الإمارات ومصر.

وتحتل مصر مكانة محورية ضمن استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارها سوقاً رئيسية تدعم مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة وتسهم في توسيع حضورها وتعزيز مكانتها في إحدى أسواقها الرئيسية.

ثقة راسخة

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: يأتي هذا الاستثمار تأكيداً على ثقتنا الراسخة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها الواعدة على المدى الطويل.

وإننا في المجموعة نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية فيها.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: يمثّل الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر خطوة مهمة في إطار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، إذ يعزز حضورنا في إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة ويدعم طموحنا لمواصلة تنمية قاعدة عملائنا في مصر.

وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز مسيرة النمو والتوسع لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه على امتداد السوق المصرية.

وإننا نتطلع إلى الترحيب بعملاء بنك إتش إس بي سي مصر في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وتزويدهم بحلول مالية سلسة، وخدمات مصرفية رقمية متكاملة، وتجربة مصرفية تركّز على العملاء، مدعومة بقوة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الأوسع نطاقاً.