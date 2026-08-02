دبي تستضيف منتدى «بلوكتشين لايف 2026» في ديسمبر

تستعد دبي لاستضافة فعاليات منتدى «بلوكتشين لايف 2026» يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، والذي يعد واحداً من أكبر التجمعات العالمية المتخصصة في مجالات الجيل الثالث للويب (Web3)، والعملات المشفرة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع، بحسب موقع «إيه إم بي كريبتو»، أن يستقطب الحدث أكثر من 15000 مشارك من 130 دولة، بمشاركة تزيد على 200 متحدث عالمي، وما يفوق 200 شركة مجهزة بأجنحة عرض تتوزع على 3 منصات رئيسية.

ويشهد المنتدى الإطلاق الأول لمسار «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، وهو قطاع جديد يهدف إلى استكشاف الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي وروبوتات المستقبل وتقاطعها مع تكنولوجيا البلوكشين والأعمال.

وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قادة القطاع، بينهم كبار مستثمري العملات المشفرة، ومؤسسو وتنفيذيون من كبرى بورصات التداول ومشاريع الـWeb3، بالإضافة إلى ممثلي صناديق الاستثمار من الفئة الأولى، ومبتكري الذكاء الاصطناعي، وأشهر المتداولين عالمياً.

ويقدم المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 200 شركة رائدة تشمل منصات التداول الكبرى، وشركات التعدين، ورواد تكنولوجيا Web3، ومطوري الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة الواعدة. ويوفر الحدث أسبوعاً كاملاً من التواصل رفيع المستوى، يتضمن يومين من الجلسات الحوارية داخل المنتدى، ومئات الفعاليات الجانبية، واللقاءات الخاصة لرجال الأعمال.

وتتضمن أجنحة المنتدى كذلك مسابقة «Startup Pitch» المخصصة لدعم الشركات الناشئة واستعراض مشاريعها أمام المستثمرين، إلى جانب حفل توزيع جوائز «بلوكتشين لايف أواردز» لتكريم المؤسسات المتميزة في القطاع.