"أدنوك" ترسخ ريادة الإمارات في كفاءة حفر الآبار بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية





تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز أمن الطاقة العالمي، ويجسد توجهها نحو بناء قطاع طاقة أكثر ابتكاراً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي هذا الإطار، أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" معيارا جديدا في كفاءة إنجاز وتسليم الآبار، بعد نجاحها في تنفيذ عمليات حفر روتينية لمقاطع آبار يتجاوز طولها ميلا واحدا خلال يوم واحد في عدد من أكثر الصخور الكربونية تعقيدا في دولة الإمارات، بما في ذلك حفر 6,428 قدم خلال 24 ساعة، في إنجاز يعكس التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطاقة الوطني.

ويؤكد هذا الإنجاز قدرة "أدنوك" على توظيف خبرات كوادرها الوطنية وتجربتها التشغيلية العميقة، إلى جانب التكامل بين مختلف التخصصات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تسريع إنجاز الآبار وتوفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بوتيرة أسرع، وتعزيز القيمة الاقتصادية لدولة الإمارات والعالم.

ويبرز في صميم هذا التطور الدور المحوري الذي يؤديه "مركز أدنوك للتحكم الذكي والفوري"، الذي يعمل من خلاله المهندسون واختصاصيو التشغيل وخبراء المكامن على مدار الساعة، مستفيدين من البيانات المباشرة والتحليلات المتقدمة والخبرات الميدانية، بما يتيح تحسين الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات التشغيلية، وتطبيق الدروس المستفادة من كل بئر على عمليات الحفر اللاحقة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع الإنتاجية.

كما تعتمد "أدنوك" على منظومة متكاملة لإدارة البيانات التشغيلية، إذ توفر كل عملية حفر آلاف نقاط البيانات والرؤى الفنية التي يتم دمجها مع الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات البشرية، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعلم المستمر وتحسين الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والأداء البيئي.

وأكد الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، أن التكنولوجيا والبيانات والتعاون تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التحسين المستمر في الأداء عبر مختلف مجالات ومراحل عمليات "أدنوك البرية"، مضيفا أنه "من خلال الجمع بين معرفتنا العميقة بالمكامن والقدرات العالمية التي تتميز بها شركة "أدنوك للحفر"، فإننا نعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل بئر، ونسرع تطوير الطاقة الإنتاجية ونرفع كفاءة إيصال الطاقة إلى الأسواق بما يدعم أهداف أدنوك للنمو."

من جانبه، أشار عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، إلى أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء اللحظي، إلى جانب الخبرات التشغيلية المتراكمة، يسهم في تطوير منظومة متكاملة تعزز كفاءة تنفيذ العمليات وترفع مستويات السلامة وتسرع إنجاز وتسليم الآبار، بما يدعم جهود دولة الإمارات لبناء قطاع طاقة يواكب متطلبات المستقبل.

ويجسد هذا الإنجاز نهج "أدنوك" في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من خلال استخلاص الرؤى من كل عملية تشغيلية، وتبادل المعرفة بين فرق العمل، وتطبيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة على نطاق واسع، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات وجودة التنفيذ.

كما تواصل الشركة توسيع نطاق دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتقنيات الرقمية في مختلف عملياتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، ويدعم تحقيق أهدافها الصناعية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في أمن الطاقة العالمي.