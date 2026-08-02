إقبال كبير على المراكز التجارية خلال «مفاجآت صيف دبي»

شهدت المراكز التجارية في دبي إقبالاً لافتاً من المتسوقين والزوار بالتزامن مع انطلاق مفاجآت صيف دبي 2026 تحت شعار «يا حي صيف دبي» والتي أضفت أجواءً حيوية وترفيهية على مختلف أنحاء المدينة، وأسهمت في تعزيز الحركة التجارية واستقطاب العائلات والسياح خلال موسم الصيف.

وامتلأت ممرات المراكز التجارية بالزوار الذين توافدوا للاستفادة من العروض الترويجية والخصومات التي أطلقتها العديد من المتاجر، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

كما شهدت المطاعم والمقاهي ومناطق الألعاب إقبالاً ملحوظاً، ما يعكس تنوّع التجارب التي توفرها هذه الوجهات لمرتاديها.

وأكد عدد من مسؤولي المتاجر أن الفعاليات الموسمية أسهمت في زيادة أعداد الزوار وارتفاع معدلات المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرين إلى أن البرامج الترفيهية والمسابقات والعروض المباشرة شجعت العائلات على قضاء وقت أطول داخل المراكز التجارية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مختلف الأنشطة التجارية.

ويحرص منظمو الفعاليات على تقديم برنامج متنوع يجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة صيفية متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء.

وتشمل الفعاليات عروضاً فنية، وتجارب تفاعلية، وورش عمل للأطفال، إضافة إلى عروض موسيقية وأنشطة مجتمعية تقام في عدد من المراكز التجارية والمواقع المختلفة.

وأشار زوار إلى أن الفعاليات أضفت أجواءً مميزة على تجربة التسوق، حيث أصبح بإمكان أفراد الأسرة الاستمتاع ببرامج ترفيهية متنوعة إلى جانب الاستفادة من العروض التجارية، ما يجعل زيارة المراكز التجارية تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي.

ويتوقع أن يستمر الزخم خلال الأسابيع المقبلة مع تواصل فعاليات «يا حي صيف دبي»، وإطلاق المزيد من العروض والأنشطة التي تسهم في تنشيط قطاعي التجزئة والسياحة، وتدعم الحركة الاقتصادية في الإمارة، بما ينسجم مع مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتسوق والترفيه على مدار العام.