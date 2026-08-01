الإمارات تستقبل مليون سائح روسي بنهاية الصيف

يشهد الطلب الروسي على السفر إلى الإمارات تنامياً سريعاً، مدفوعاً بتوسع شبكة الرحلات الجوية المباشرة وزيادة الإقبال على الوجهة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي التدفق السياحي الروسي إلى الإمارات المليون زائر بنهاية الموسم الصيفي، بحسب بيانات اتحاد شركات السياحة في روسيا، في مؤشر على استمرار جاذبية الدولة كواحدة من أبرز الوجهات الخارجية المفضلة لدى المسافرين الروس.

وأصبحت الرحلات المباشرة إلى الإمارات منذ نهاية يوليو تُشغّل من 11 مدينة روسية، بواقع 95 رحلة أسبوعياً، ما يعزز الطاقة الاستيعابية للسوق الإماراتية، ويواكب النمو المتواصل في الطلب، مشيراً إلى أن الإمارات لا تزال ضمن أبرز الوجهات الشاطئية، التي تستقطب السياح الروس، مع استمرار تعافي الطلب بوتيرة متسارعة.

وأكد خبراء سياحة أن أحد أبرز أسباب هذا النمو يتمثل في السياسات المرنة، التي تبنتها الإمارات لدعم حركة السفر، حيث أطلقت الفنادق والجهات السياحية برامج تحفيزية تشمل خصومات وعروضاً خاصة، إضافة إلى آليات لحماية السائحين في حال حدوث أي متغيرات تتعلق بقيود السفر أو طارئ.