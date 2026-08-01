الإمارات أكبر سوق دولي للطيران من الهند

حافظت دولة الإمارات على صدارتها كأكبر الأسواق الدولية للطيران من الهند، خلال يوليو 2026، مستحوذة على 14 % من السعة الدولية الجوية الهندية، بنحو 1.1 مليون مقعد (2.2 مليون في الاتجاهين)، فيما تصدر خط مومباي – دبي كأكثر خط دولي ازدحاماً من الهند بـ215 ألف مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إي جي» لبيانات الطيران.

وجاءت السوق الإماراتية في صدارة الوجهات الدولية للهند، بفارق كبير عن بقية الأسواق، حيث حلت السعودية ثانياً بحصة بلغت 4 % من السعة الدولية، وبنحو 308 آلاف مقعد خلال يوليو، فيما جاءت المملكة المتحدة وتايلاند في المرتبة الثالثة بنحو 218 ألف مقعد لكل منهما، وماليزيا وسنغافورة بنسبة 21 % و11 % على التوالي.

وتعكس الأرقام قوة الروابط الجوية بين دولة الإمارات والهند، إذ تعد الدولة مركزاً رئيسياً لحركة السفر الهندية الدولية، مدعومة بشبكة رحلات واسعة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر لأغراض السياحة والأعمال والزيارة.