%23 نمو أرباح «بروج» في الربع الثاني إلى 701 مليون درهم

أعلنت «بروج بي إل سي» تحقيق نتائج مالية مرنة خلال الربع الثاني 2026.

ونجحت الشركة في استعادة الجاهزية التشغيلية بشكل كامل لجميع الأصول المتأثرة، عقب الحادث الذي وقع في مدينة الرويس الصناعية بتاريخ 5 أبريل الماضي، وذلك قبل الموعد المخطط.

وارتفعت إيرادات «بروج بي إل سي» خلال الربع الثاني 2026 إلى 5.16 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، مقابل 4.41 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) بالربع الأول 2026 وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك 1.47 مليار درهم (401 مليون دولار)، مقابل 1.26 مليار درهم (343 مليون دولار) في الربع الأول 2026، وبلغ صافي الأرباح 701 مليون درهم (191 مليون دولار)، مقابل 573 مليون درهم (156 مليون دولار) .

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «نجحت «بروج» في تحقيق نتائج مالية مرنة خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم التطورات الإقليمية، وذلك بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، ومرونة سلاسل الإمداد، وتفاني فريق العمل.

ومن خلال الاستجابة السريعة والمنسقة تمكّنت «بروج» من تفعيل مسارات لوجستية بديلة لمضيق هرمز أتاحت لها شحن كامل إنتاج الربع الثاني، إضافة إلى كميات إضافية من المنتجات المخزنة».