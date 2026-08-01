«عروض صيف الشارقة 2026» تحتفي بقيم الضيافة

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فعالية ترويجية للمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، ضمن الأجندة الترفيهية الحافلة لـ«عروض صيف الشارقة 2026»، بهدف تقديم تجربة ترحيبية تجسّد قيم الضيافة الأصيلة للإمارة، مع تعريف الزوار بخيارات الترفيه والتسوق المتنوعة التي تنتظرهم في مختلف مدن ومناطق الشارقة خلال الموسم الصيفي الممتد حتى 15 سبتمبر.

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً وتفاعلاً واسعاً مع حضور شخصية «شمسة»، الأيقونة الرسمية لعروض الصيف، التي استقبلت العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة بابتسامتها المعهودة وأجوائها المرحة.

وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية لشخصية «شمسة»، ضمن حملة تستهدف توزيع أكثر من 7000 هدية للأطفال طوال الموسم.

وأكدت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، أن تنظيم المبادرة في مطار الشارقة الدولي يمثل محطة تواصل استباقية ومباشرة مع زوار الإمارة منذ لحظة وصولهم، لتقديم تجربة ترحيبية تطلعهم على الزخم الاستثنائي الذي يتسم به موسم «عروض صيف الشارقة 2026»، والذي يسهم في تنشيط حركة قطاعي التجزئة والسياحة العائلية ودعم مجتمع الأعمال.