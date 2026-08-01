1.2 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» خلال النصف الأول

أعلنت «بيورهيلث» القابضة عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

وحققت المجموعة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بشكل رئيس باستمرار الزخم في منصة الرعاية الصحية الدولية، إلى جانب النمو القوي في قطاع التأمين.

وارتفعت إيرادات المجموعة 9% مقارنة مع العام الماضي إلى 14.9 مليار درهم، مدفوعة باستمرار توسع محفظة الرعاية الصحية الدولية لـ«بيورهيلث» عقب دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع التأمين خلال النصف الأول من عام 2026.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 2.9 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة الأعمال التشغيلية الدولية ذات الهوامش الربحية الأعلى، إلى جانب التحول المتواصل في الأعمال التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول 2026.

وارتفع صافي الأرباح 20% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026.

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث» بهذه المناسبة: «يعكس أداء بيورهيلث خلال النصف الأول قوة استراتيجيتنا طويلة الأمد، ونجاح نهجها المنضبط في بناء مجموعة رعاية صحية عالمية تتمتع بمحفظة أعمال متنوعة وقاعدة مالية متينة.

ومع استمرار توسّع أعمالنا الدولية، بالإضافة إلى حضورنا القوي في دولة الإمارات، سنواصل تعزيز مرونة أعمالنا، وتنويع مصادر أرباحنا، وترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل.

كما نلتزم بالحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال، وتوجيه استثماراتنا نحو الفرص التي تدعم أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء».

توسع ونمو

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من العام قوة ومرونة منصتنا المتكاملة، حيث واصلنا تحقيق نمو في الأرباح عبر مختلف قطاعات المجموعة.

فقد واصلت محفظتنا الدولية التوسع والنمو، وحافظ قطاع خدمات التأمين على زخمه القوي، في حين شهدت شبكة مرافقنا في دولة الإمارات ارتفاعاً في زيارات المراجعين خلال الربع الثاني.

وبالتوازي مع ذلك، واصلنا الاستثمار في تطوير قدراتنا السريرية المتقدمة، وتطبيقنا الرقمي، بيورا، وتوظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسعة الطاقة الاستيعابية ضمن منظومتنا المتكاملة.

وتسهم هذه الاستثمارات في الارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها اليوم، وتعزيز جاهزية بيورهيلث للمرحلة المقبلة من النمو».