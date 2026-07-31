مفاجآت صيف دبي تكافئ 10 متسوقين محظوظين بمنح دراسية

تمنح مفاجآت صيف دبي 2026 المتسوقين هذا الصيف فرصة الفوز بواحدة من 10 منح دراسية تبلغ قيمتها 20,000 درهم إماراتي، وذلك ضمن حملة منح مدهش الدراسية، لمساعدة العائلات على الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

تقام الحملة من 3 إلى 29 أغسطس ضمن موسم العودة للمدارس، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم إماراتي أو أكثر في 13 مركز تسوق مشارك على قسيمة رقمية تؤهلهم للدخول في السحب.

تشمل مراكز التسوق الـ13 المشاركة في مختلف أنحاء دبي: مركز الغرير، وسيليكون سنترال، وباي أفينيو، ومركز مجمع الخيل جيت، ومركز مجمع شروق، ومركز مجمع سيرينا، ومركز مجمع فيلانوفا، ومركز مجمع مدن، ونيو ويست زون - الخيل جيت، ونيو ويست زون - المزهر 1، ونيو ويست زون - المزهر 2، وأرابيان سنتر، ودبي فستيفال بلازا.

ولإضفاء مزيد من التشويق على المبادرة، سيتم تكريم أول 5 فائزين بالمنح الدراسية في عالم مدهش، الوجهة العائلية التعليمية والترفيهية المفضلة في دبي، وذلك يوم 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، في حين سيتم تكريم الفائزين الخمسة الآخرين في أرابيان سنتر يوم 30 أغسطس.

ويمكن لجميع المتسوقين دخول السحب بغض النظر عن المشتريات، سواء كانت الحقائب المدرسية الجديدة، أو القرطاسية، أو مستلزمات المنزل، أو حتى شراء أغراض شخصية، فإن كل متسوق يستوفي شروط المشاركة يملك فرصة الفوز بإحدى منح مدهش الدراسية. وتجعل هذه الحملة موسم العودة إلى المدارس أكثر قيمة وإثارة، كما تؤكد التزام مفاجآت صيف دبي المستمر بتقديم عروض استثنائية، وتجارب مجزية، وفرص تسوق لا تُنسى في مختلف أنحاء المدينة.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجوعة "الفطيم" (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وشركة إي آند، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.