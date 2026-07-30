156 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» قبل الضريبة في النصف الأول





سجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 156 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بتوسع الميزانية العمومية ومعالجة ملفات سابقة.

وخلال الربع الثاني من العام، حقق البنك 104 ملايين درهم صافي أرباح قبل الضريبة، إذ ارتفع صافي دخل الفوائد 8% على أساس سنوي إلى 207 ملايين درهم.

وأفاد البنك أنه سجل 69 مليون درهم صافي استرداد لمخصصات انخفاض القيمة، نتيجة لتسوية القضايا العالقة، ما ساهم في تعزيز جودة الأصول بشكل عام.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 23 مليار درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي، ونمت ودائع العملاء 7% إلى 16.4 مليار درهم، مسجلةً زيادة 7% على أساس سنوي، ما عزز وضع السيولة القوي للبنك وقاعدة التمويل لديه، كما حافظ البنك على كفاية رأس المال عند 16.5.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس استمرار الزخم الإيجابي لمسيرة التحول الاستراتيجي التي ينفذها البنك، حيث حققنا نمواً قوياً في الأرباح بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتحسين كفاءة الميزانية العمومية، وإحراز تقدم ملموس في معالجة القضايا العالقة من فترات سابقة.