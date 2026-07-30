فيتش تمنح «دبي لصناعات الطيران» نظرة مستقبلية مستقرة

كدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «دبي لصناعات الطيران» عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة «ماكواري إيرفاينانس» إلى الدرجة نفسها، عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة في 29 يوليو 2026. وقالت «فيتش» في بيان، إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة «دبي لصناعات الطيران» وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضاً عند مستوى BBB.

وأوضحت أنها رفعت التقييم الائتماني المستقل لشركة دبي لصناعات الطيران درجة واحدة إلى مستوى bbb، مدفوعاً بزيادة حجم الشركة وتحسن تنوع أعمالها بعد الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، مشيرة إلى أن التصنيف طويل الأجل للشركة أصبح متوافقاً مع ملفها الائتماني المستقل، كما رفعت تصنيف «ماكواري إيرفاينانس» للمدى الطويل وتصنيف ديونها غير المضمونة إلى BBB من BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما اعتبرت الشركة جزءاً أساسياً من مجموعة «دبي لصناعات الطيران».

وأكدت «فيتش» أن الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس» يجعل «دبي لصناعات الطيران» ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، مع امتلاكها وإدارتها والتزاماتها المتعلقة بنحو 1000 طائرة مقارنة بـ506 طائرات في نهاية 2024.

وأشارت إلى أن زيادة حجم الشركة توفر مزايا استراتيجية مهمة، من بينها تعزيز القدرة التفاوضية مع شركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران، إضافة إلى توسيع قنوات إعادة تسويق الطائرات عند الحاجة. وتوقعت «فيتش» أن يدعم هذا التوسع أداء الشركة التشغيلي، وأرباحها، وقدرتها على التمويل خلال المدى المتوسط.