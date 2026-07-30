688.9 مليون درهم أرباح "الفجيرة الوطني" في النصف الأول

أعلن بنك الفجيرة الوطني، الخميس، عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. وسجل البنك نمواً بنسبة 10,1٪ على أساس سنوي لينهي النصف الأول بصافي ربح قبل الضريبة قدره 757,1 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 687,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وحقق البنك أفضل صافي ربح بعد الضريبة نصف سنوي له على الإطلاق بلغ 688,9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 625,4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025 مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 68,2 مليون درهم.

وسجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 346,6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2025.

وتظهر هذه النتائج مستوى عالٍ من المرونة في أعمال البنك الرئيسية، إلى جانب الإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد مستويات التقلب وعدم اليقين عالمياً، وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى المخاوف المرتقبة من الركود والتضخم الذي أثّر في بيئة النمو لجميع البنوك.

وعلاوة على ذلك، ساهم خفض مخصصات الإنخفاض في القيمة والإستمرار في الإدارة المتحفظة للتكاليف وتكلفة المخاطر في تحقيق هذه المجموعة القوية من النتائج.

وحقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 990,2 مليون درهم لفترة الستة أشهر، بانخفاض قدره 0,4% مقارنة بـمبلغ 994,2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة قدرها 0,6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعكس ذلك الاستثمار الذي قام به البنك في كوادره البشرية وعملائه وعملياته وتقنياته وفي الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع استراتيجيته طويلة المدى.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 1,38 مليار درهم، وبارتفاع قدره 1,6٪ مقارنة بمبلغ 1,36 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025؛ وبانخفاض قدره 0,6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء والكفاءة وعلى التميّز التشغيلي. وفيما يلي أبرز المؤشرات:

إيرادات

نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والإستثمارات الإسلامية بنسبة 6,3% لتصل 984,1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 926,1 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2025.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7٪ خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاعتراف بالحسابات المتعثرة بشفافية ووفق نهج متحفظ، حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 233,1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 306,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025،

بيئة عالمية

قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «شهد النصف الأول من عام 2026 استمرار بيئة تشغيل عالمية ديناميكية، اتسمت بالتأثر بظروف الأوضاع الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

ورغم هذه التحديات، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة، مدعوماً بأسسه الاقتصادية المتينة، وأجندته الاقتصادية الطموحة، واستمرار التركيز والاستثمار في القطاعات الحيوية. وفي ظل مواصلة دولة الإمارات المضي قدماً في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، يواصل بنك الفجيرة الوطني التزامه بدعم عملائه والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للدولة».

التنفيذ الناجح

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي: «حقق بنك الفجيرة الوطني أحد أقوى نتائجه المالية خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يؤكد متانة أعماله الرئيسية واستمرار التنفيذ الناجح لاستراتيجيته الشاملة. ويتمتع البنك بمقومات قوية تُمكّنه من الحفاظ على زخم أدائه في ظل ظروف البيئة الحالية التي تتسم بالتقلبات، مستنداً إلى نموذج أعمال يتسم بالمرونة وتركيزٍ راسخ نحو نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لتحقيق الأفضل.

كما نواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية، وعملائنا، وعملياتنا، وتقنياتنا، دعماً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ونواصل كذلك أداء دورٍ فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع مستهدفات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».