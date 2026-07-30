رحلة تسوق تنتهي بمنزل جديد في دبي

تواصل مبادرة «اربح منزلك في دبي»، التي تُقام على مستوى المدينة، تحويل لحظات التسوق اليومية إلى قصص استثنائية، مع الإعلان عن الفائزة السادسة في المبادرة، ستايسي بوخانتسيفا، المقيمة الروسية في دبي، والتي فازت بشقة استوديو جديدة، لتصبح بذلك أول منزل تمتلكه في حياتها.

وبعد أن أمضت 18 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت ستايسي إلى دبي عام 2013، لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها، ولتعتبر المدينة وطنها منذ ذلك الحين.

وقد جاءت إلى دبي بحثاً عن فرص وتجارب جديدة، لكنها وجدت فيها أكثر مما كانت تتوقع، بدءاً من جودة الحياة وفرص العمل، وصولاً إلى الشعور بالأمان والانتماء. كما تؤكد أن ما تتميز به المدينة من ترحيب وكرم ضيافة كان من أبرز الأسباب التي جعلتها تستقر فيها لسنوات طويلة.

وتحرص ستايسي على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تستضيفها دبي على مدار العام، إلا أن مشاركتها في مبادرة «اربح منزلك في دبي» كانت الأولى لها في أي سحب على الإطلاق.

وجاءت مشاركتها بعد جولة تسوق قامت بها في مول الإمارات في بداية شهر يونيو، استعداداً لإجازتها. وبعد نحو شهر، تلقت اتصالاً أثناء وجودها في العمل لإبلاغها بفوزها.

ولم تستطع تصديق الخبر في البداية، فبادرت إلى التواصل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للتأكد من صحته، ورغم تأكيد الأمر لها، أصرت على زيارة المكتب بنفسها وتسليم مستندات إثبات الهوية شخصياً، لأنها أرادت أن ترى بعينيها أن ما حدث كان حقيقياً.

وتوجد والدة ستايسي حالياً في دبي لقضاء عطلتها، الأمر الذي زاد من خصوصية هذه اللحظة لها، إذ استطاعت أن تشارك هذه اللحظات التي طالما حلمت بها. واستذكرت ستايسي هذه اللحظة بتأثر، مؤكدة أن امتلاك منزلها الأول يحمل بالنسبة لها معنى يفوق الكلمات.

وقالت ستايسي: لا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به. لم أتخيل يوماً أن رحلة تسوق عادية قد تنتهي بامتلاك منزل. في البداية اعتقدت أن الاتصال غير حقيقي، ولذلك أردت التأكد بنفسي، لأن الأمر بدا مستحيلاً بالنسبة لي.

وأضافت: تأتي إلى دبي وأنت تحمل الكثير من الأحلام والطموحات، آملاً في بناء مستقبل أفضل، لكن هذه المدينة تواصل مفاجأتك دائماً. أشعر اليوم بأن ما كنت أسعى لتحقيقه أصبح حقيقة. إنه أول منزل أملكه في حياتي، يعني ذلك الكثير ولا تستطيع الكلمات التعبير عن ذلك. ممتنة لكوني جزءاً من شيء مميز كهذا في مدينة أُكنّ لها كل التقدير.

وتنظّم مبادرة «اربح منزلك في دبي» مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي غرف دبي، وتتيح للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية ضمن مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري في مختلف أنحاء دبي.

وتُقام السحوبات الأسبوعية المقبلة في 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول. وسيتم خلال السحوبات الستة المتبقية تقديم شقة استوديو واحدة في كل سحب، فيما سيشهد السحب الختامي، الذي يُقام في 30 أغسطس، تقديم الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم.

وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس 2026، لتمنح السكان والزوار المزيد من الأسباب للاستمتاع بتجارب التسوق في مختلف أنحاء دبي خلال مفاجآت صيف دبي.

ولا يزال بإمكان السكان والزوار ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق المشاركة للفوز بإحدى الشقق، وذلك من خلال إنفاق 500 درهم أو أكثر لدى أكثر من 1000 علامة تجارية مشاركة عبر ما يزيد على 3500 متجر في دبي، بالإضافة إلى «عالم مدهش» والفعاليات المشاركة ضمن مفاجآت صيف دبي.