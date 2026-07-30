6 مليارات درهم أرباح «إي آند» في النصف الأول بنمو 2.4%

أعلنت مجموعة «إي آند» نتائجها المالية للنصف الأول 2026 والتي أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً يعكس قدرة المجموعة على مواصلة النمو في السوق المحلية وعملياتها الدولية، مدفوعة باستراتيجية واضحة ترتكز على تعزيز الأعمال الأساسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار القائم عليه.

وحققت «إي آند» نمواً ملحوظًا في إيراداتها الموحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 38.1 مليار درهم، ويمثِّل هذا الأداء زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانعكس هذا الزخم الإيجابي بشكل مباشر على صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة لتصل إلى 6 مليارات درهم، مسجلةً نموًّا بنسبة 2.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد أثر تسوية شركة اتصالات المغرب وعائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة خزنة خلال النصف الأول 2025.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 17.7 مليار درهم بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، ما أثمر هامش أرباح قوياً بلغت نسبته 46.5%، وكان هذا الأداء المالي مدعومًا بنموّ مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، التي ارتفعت بنسبة 30.4%، لتصل إلى 251.5 مليون مشترك، كما سجَّل عدد مشتركي «إي آند الإمارات» نحو 16.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يجسِّد الإقبال المتزايد من العملاء على محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي تقدِّمها المجموعة، ونجاحها في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وصياغة تجارب رقمية فريدة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي تخدم الأفراد ومؤسسات الأعمال بكفاءة عالية.

وبعد مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات المجموعة الدولية، عقب نهاية الربع الثاني، أتمَّت «إي آند» عملية بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون بنجاح. وحققت الصفقة إجمالي عائدات نقدية لمجموعة «إي آند» بقيمة 21.9 مليار درهم، كما حققت عائدًا نقدياً صافياً قدره 4.8 مليارات درهم. كما استكملت «إي آند» عملية بيع 12.5% من حصتها البالغة 50.03% في كريم تكنولوجيز إلى أوبر، مقابل قيمة إجمالية بلغت 367 مليون درهم.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: تؤكد نتائجنا أن المجموعة تسير بخطى ثابتة نحو قيادة المستقبل الرقمي. لقد نجحنا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية بمرونة، واستطعنا تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية ومستدامة لنمو أعمالنا. وأضاف: يعكس الأداء المالي الذي حققناه نجاح استراتيجيتنا القائمة على متانة محفظة الأعمال الأساسية للمجموعة، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية التكنولوجية والحلول الرقمية المتقدمة، وهو ما منحنا أساساً صلباً يضمن مواصلة تحقيق النمو، ويؤكد تفوقنا في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحقيق إيراداتٍ موحدة بلغت 38.1 مليار درهم.

من جهته، صرح مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم، فإن «إي آند» أثبتت خلال النصف الأول قوةَ نموذجها التشغيلي، وقدرتها العالية على التكيف.

كما نجحنا في الحفاظ على استدامة النمو والتدفقات النقدية عبر تحقيق صافي أرباح موحدة بلغ 6 مليارات درهم، وسجلنا أرباحاً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بواقع 17.7 مليار درهم، مع هامش قوي بلغت نسبته 46.5%. وكان هذا الأداء المالي مدعوماً بنمو مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، التي ارتفعت بنسبة 30.4% لتصل إلى 251.5 مليون مشترك.