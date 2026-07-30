أبوظبي تطلق سياسة لإعادة تنظيم عرض المنتجات الغذائية في المتاجر والمنصات الإلكترونية

أطلقت "الحياة الصحية" بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" سياسة جديدة لإعادة تصميم تخطيط متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية في إمارة أبوظبي، بما يضمن إعادة تنظيم مواقع عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر في المواقع الأكثر بروزاً وازدحاماً، في خطوة تعزز الالتزام بجعل أنماط الحياة الصحية أكثر سهولة واستدامة.

ويصبح الامتثال للسياسة إلزامياً اعتباراً من الأول من يناير 2027، إذ تنظم آليات عرض المنتجات الغذائية والمشروبات عالية الدهون والملح والسكر والترويج لها داخل متاجر السوبرماركت ومنصاتها الإلكترونية، دون فرض أي قيود على بيعها، بما يجسد تحولاً عملياً نحو ترسيخ مفهوم الصحة الوقائية عبر تصميم بيئات تسوق تجعل الخيار الصحي هو الأسهل.

وطُورت السياسة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وبموجب السياسة، ستُنظم مواقع عرض المنتجات المصنفة غير صحية وفق تصنيف "صحي" الصادر عن مركز أبوظبي للصحة العامة، بحيث لا تُعرض في المواقع البارزة مثل مداخل المتاجر ونهايات الممرات ومناطق الدفع، أو تُبرز على المنصات الإلكترونية في الصفحات الرئيسية ونتائج البحث والإعلانات الترويجية وصفحات الدفع.

وتسري السياسة على المتاجر التي تزيد مساحتها على 4,000 قدم مربع، مع الإبقاء على جميع المنتجات متاحة داخل الممرات للمستهلكين الراغبين في شرائها، دون تقييد بيع أي منتج.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، إن السلطة تواصل دعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار عبر توفير بيئة تعزز جودة الحياة، بالتعاون مع الجهات المختصة لتلبية تطلعات المستهلكين، مؤكداً أن الشراكة مع "الحياة الصحية" تعكس التزاماً مشتركاً بتسهيل الخيارات الصحية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ"الحياة الصحية"، أن السياسة تجسد نهج أبوظبي في ترسيخ الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة، استناداً إلى العلوم السلوكية والأدلة العملية، من خلال تعزيز حضور المنتجات الصحية في المواقع الأكثر بروزاً، بما يدعم اتخاذ خيارات غذائية أفضل، مع الحفاظ على حرية الاختيار وعدم تقييد بيع أي منتج، وإنما إعادة تنظيم مستوى ظهوره وتأثيره في قرارات الشراء الاندفاعية.

وأضاف أن السياسة طُورت بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ومتاجر السوبرماركت وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن "كارفور" من أوائل السلاسل التي استكملت تطبيقها في جميع فروعها بأبوظبي قبل الموعد الإلزامي لدخولها حيز التنفيذ.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، إن متاجر السوبرماركت تؤدي دوراً محورياً في دعم المجتمعات الصحية، مؤكداً استكمال تطبيق معايير العرض المسؤول للأغذية والمشروبات في جميع متاجر "كارفور" بأبوظبي، بما يوفر تجربة تسوق أكثر صحة وسهولة للمستهلكين.