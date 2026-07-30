منصة تابعة لـ«ملتي بانك» تدمج «بوتيم» لإتاحة تمويل الحسابات للمستخدمين بالإمارات

أعلنت «mb.io»، منصة الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم التابعة لمجموعة «ملتي بانك»، عن شراكة مع «بوتيم»، بهدف تبسيط آلية تمويل حسابات مستخدمي تطبيق mb.io في الدولة. وتتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى تداول الأصول الرقمية، من خلال تجربة استخدام مدعومة بالبنية التحتية المؤسسية لمجموعة «ملتي بانك» ومعاييرها التنظيمية. ومن خلال هذه الشراكة أصبح بإمكان المستخدمين تمويل حساباتهم على mb.io عبر مسار دفع مألوف مباشرة من داخل التطبيق، ما يقلل الحاجة إلى استخدام وسائل دفع خارجية.

وبالنسبة للعديد من منصات الأصول الرقمية لا تزال عملية تمويل الحسابات تمثل إحدى أكثر المراحل تجزئة في رحلة المستخدم، حيث غالباً ما يُطلب من المستخدم مغادرة المنصة وإتمام عملية الدفع عبر جهة خارجية قبل العودة لبدء التداول. ومن خلال دمج «بوتيم» كوسيلة للدفع تتيح منصة mb.io للمستخدمين إتمام هذه العملية ضمن تجربة أكثر سلاسة وسهولة وألفة.

وقال ناصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك»: «لا ينبغي أبداً أن يكون تمويل الحساب أصعب خطوة في تداول العملات الرقمية، إذ يُعد «بوتيم» جزءاً من الحياة المالية اليومية لملايين الأشخاص في الإمارات. ومن خلال دمجه كوسيلة للدفع داخل منصة mb.io سيتمكن مستخدمونا من الانتقال من فتح الحساب إلى بدء التداول بخطوات أقل وإجراءات أكثر سلاسة، عبر تجربة دفع مألوفة بالنسبة لهم، وهذا هو بالضبط مستوى سهولة الوصول الذي نسعى إلى تحقيقه».

وقد تطورت «بوتيم» من تطبيق للاتصالات عبر الإنترنت (VoIP) إلى منصة رائدة للتكنولوجيا المالية تقدم خدمات مالية يومية تشمل المدفوعات، والتحويلات المالية، والبطاقات، والائتمان، والاستثمار.

وقال كافي شويترام، النائب الأول للرئيس لقطاع أعمال «بوتيم»: «تُعد مرحلة تمويل الحساب من أبرز المحطات التي تحدد جودة تجربة المستخدم ومستوى الثقة بالمنصة. ومن خلال إتاحة «بوتيم» كوسيلة للدفع داخل تطبيق mb.io، توفر هذه الشراكة لمستخدمي دولة الإمارات وسيلة مألوفة وخاضعة للتنظيم لتمويل حساباتهم. وبالنسبة لـ«بوتيم» فإن هذه الخطوة تعكس نهجنا منصة تكنولوجيا مالية تركّز على احتياجات المستخدم، من خلال تمكين شركائنا من دمج حلول دفع موثوقة مباشرة ضمن تجاربهم الرقمية، مع جعل الخدمات المالية أكثر بساطة وسهولة في الوصول».