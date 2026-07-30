بنك دبي التجاري يطلق خدمة جديدة لتعزيز قدرة العملاء على إدارة شؤونهم المالية

أطلق بنك دبي التجاري خدمة CBD Invest المدمجة ضمن تطبيق CBD موبايل والتي تجمع بين الاستثمار والتخطيط المالي والتحليلات المتقدمة ضمن تجربة موحدة وآمنة. صُممت الخدمة الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية المتميزة وإيليت والخدمات المصرفية الخاصة، بما يتيح لهم الحصول على رؤية واضحة لوضعهم المالي واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والحفاظ على توافق استثماراتهم مع أهدافهم.

ويشكّل هذا الإطلاق ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الأوسع للارتقاء بعرض إدارة الثروات لديه والحفاظ على نهج محوره العميل وترسيخ مكانته بين أبرز مزودي خدمات إدارة الثروات المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي منصة wealth 360 في صميم هذا العرض، حيث توفر رؤية شاملة للوضع المالي العام للعملاء، من خلال دمج حسابات بنك دبي التجاري مع أصول والتزامات مختارة خارج البنك، في خطوة هي الأولى من نوعها في السوق. وتتيح هذه الرؤية الشاملة للعملاء فهم تكوين ثرواتهم اليوم وكيفية تطورها بمرور الوقت.

وتعتمد خدمة CBD Invest على تحليلات متقدمة للمحافظ الاستثمارية تتجاوز تقارير الأداء التقليدية، بما يرسّخ مهمتها في إتاحة إدارة الثروات لشريحة أوسع من العملاء. ويمكن للعملاء تقييم أداء محافظهم مقارنة بالمؤشرات العالمية الرئيسية ومراجعة توزيع الأصول وفهم المحركات الرئيسية للعوائد والوصول إلى مؤشرات منظمة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر انضباطاً ووعياً.

كما تدعم المنصة الاستثمار القائم على الأهداف، بما يتيح للعملاء تحديد الأهداف التي يستثمرون من أجلها ومتابعة التقدم المحرز بمرور الوقت وتعديل استراتيجياتهم وفقاً لتغير الظروف. ومن خلال ربط الاستثمارات مباشرة بأهداف محددة، تشجع خدمة CBD Invest على تبني منظور طويل الأجل قائم على الأهداف ويركز على النتائج.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: لا يبحث العملاء عن مجرد مزيد من الخدمات الرقمية، بل عن الوضوح والثقة وشريك موثوق يساعدهم على التعامل مع التعقيدات المالية. وتعكس خدمة CBD Invest التزامنا بدعم عملائنا بالأدوات والرؤى والشفافية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية مدروسة والتخطيط بمسؤولية على المدى الطويل. ونحن نعمل على جعل الاستثمار أكثر سهولة وسلاسة وراسخاً في أسس التخطيط المالي الرشيد.

وكجزء من العرض الأولي لخدمة CBD Invest، سيتمكن العملاء من إنشاء وإدارة محافظهم الاستثمارية التي تضم الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة وصناديق المؤشرات المتداولة مباشرةً من خلال تطبيق CBD موبايل، بما يدمج القدرات الاستثمارية الحالية للبنك ضمن منصة موحدة مع إمكانية الوصول إلى الأسعار اللحظية. وسيتم إدخال فئات أصول إضافية وقدرات محسّنة بمرور الوقت.