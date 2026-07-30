"دو باي" تتيح وصولاً فورياً للتمويل النقدي للمقيمين

أعلنت "دو باي"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتقدمة التابع لشركة "دو"، إتاحة خدمة "Flexi Cash Loan" عبر تطبيق "دو باي"، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على تمويل نقدي قصير الأجل بقيمة تصل إلى 5 آلاف درهم، بسرعة وسهولة عبر التطبيق مباشرة، وتتاح الخدمة حالياً، بصورة مبدئية، لجزء من العملاء المسجلين؛ لضمان سلاسة تجربة طلب القرض وعملية الموافقة عليه، قبل طرح الخدمة لجميع العملاء خلال المراحل اللاحقة.

يجسد إطلاق الخدمة استراتيجية "دو باي" في توسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية بما يتجاوز خدمات الدفع والتحويلات المالية، إلى تقديم حلول مالية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تسهم الخدمة الجديدة في دعم العملاء الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، بما في ذلك الشباب والعاملين في المهن الحرفية والعمالة الوافدة، والذين يحتاجون إلى حلول تمويلية سريعة ومرنة لتلبية احتياجاتهم النقدية الطارئة، لكنهم يواجهون تحديات في الحصول على قروض فورية قصيرة الأجل.

وتعتمد أهلية الاستفادة من الخدمة الجديدة على معدل استخدام العملاء لتطبيق "دو باي" في إجراء معاملاتهم المالية اليومية، فكلما زاد استخدام العملاء للتطبيق كلما كانوا أقرب لاستيفاء الشروط الخاصة بالحصول على التمويل، ويمكن لعملاء "دو" التحقق من مدى استيفائهم لشروط الحصول على التمويل من خلال تطبيق "دو باي"، وفي حال استيفائهم للمعايير، يمكنهم الحصول على التمويل خلال دقائق.

ويرتكز تصميم الخدمة على مبادئ الشفافية وسهولة الاستخدام، حيث تتيح للعملاء الاطلاع على تكلفة التمويل بوضوح وبشكل مسبق من خلال رسوم ثابتة تسدد لمرة واحدة دون أي رسوم أو تكاليف خفية، وفترة سداد واضحة.

وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لـ"دو باي": إن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الوصول إلى الدعم المالي وفق احتياجاتهم اليومية، إذ يلبي هذا المنتج احتياجات العملاء ذوي السجل الائتماني المحدود، لاسيما العاملين المقيمين في الإمارات، أو فئة الشباب ممن يملكون سجلًا حديثًا لتحويل الرواتب، حيث تزيل هذه الخدمة العوائق التقليدية أمام الحصول على التمويل النقدي قصير الأجل، ويمكن للعملاء المؤهلين، عبر تطبيق "دو باي"، التقدم بطلب الحصول على التمويل واستلامه فورًا دون أي معاملات ورقية، ما يجعلها تجربة سريعة وسلسة وآمنة تجسد التزامنا ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولًا للجميع.