مفاجآت صيف دبي تطلق عرض «الفاتورة الرابحة» لتكريم 100 فائز يومياً

تقدم مفاجآت صيف دبي للمتسوقين مزيداً من عروض التسوق مع إطلاق المبادرة الجديدة «الفاتورة الرابحة»، التي تمنح 100 فائز فرصة الفوز بجوائز يومية.

وتستمر المبادرة من 3 إلى 12 أغسطس، حيث سيدخل في السحب اليومي، وبشكل تلقائي، كل من ينفق أكثر من 300 درهم لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة، ليحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز.

وسيتم اختيار 10 فائزين يومياً، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى 100 فائز طوال فترة العرض. وتأتي المبادرة ضمن حملة العودة إلى المدارس، مزيج من العروض الترفيهية الحية والفعاليات التفاعلية، التي تقدم للعائلات عروضاً مخصصة وتجارب تسوق تضمن قيمة مميزة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم فعاليات مفاجآت صيف دبي، التي تقدم عروضاً وخيارات متنوعة وشاملة في مختلف أنحاء المدينة من خلال مجموعة واسعة من الحملات الترويجية وتجارب التسوق المميزة.

وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجموعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وشركة إي آند، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.