مطار الشارقة يكرّم 5 فائزين ببرنامج «لأننا نهتم»

كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي 5 فائزين ببرنامج «لأننا نهتم»، تقديراً لمساهماتهم في تقديم مقترحات، أسهمت في تطوير تجربة المسافرين، ضمن إحدى المبادرات الرئيسة، التي أطلقتها الهيئة لإشراك المسافرين في الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مطار الشارقة.

ومنذ انطلاقه في عام 2009 يمثّل برنامج «لأننا نهتم» منصة فعّالة لجمع آراء المسافرين ومقترحاتهم، بما يعكس التزام الهيئة بالابتكار، وتعزيز مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، وفي عامه السابع عشر يواصل البرنامج دوره المحوري في مواءمة خدمات المطار مع تطلعات المسافرين، وترسيخ ثقافة التعاون بين المطار والمتعاملين، وتم تكريم الفائزين الخمسة بتذاكر سفر مجانية مقدمة من العربية للطيران، الراعي الرسمي للبرنامج.

وأكد الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في الهيئة، أن برنامج «لأننا نهتم» يجسد التزام الهيئة بتعزيز مشاركة المسافرين في تطوير تجربة السفر، من خلال تحويل آرائهم ومقترحاتهم إلى مبادرات عملية، تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأضاف: «أصبح برنامج «لأننا نهتم» منصة رئيسية للتواصل مع المسافرين، وقناة فاعلة لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى تحسينات واقعية، تنعكس على مختلف مراحل رحلة السفر، بدءاً من وصول المسافر إلى المطار وحتى مغادرته، بما يعزز جودة الخدمات، ويرتقي بتجربة السفر وفق أعلى معايير التميز».

ويواصل مطار الشارقة اعتماد نهج شامل لجمع آراء المسافرين، من خلال استبيانات الرضا المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة، التي يجريها فريق تجربة المسافرين داخل المطار، ويسهم هذا النهج المزدوج في فهم احتياجات المسافرين بشكل دقيق، ودعم التحسين المستمر للخدمات المقدمة.