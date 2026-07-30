شركات تستعرض ملامح الجيل القادم من الابتكار في القطاع العقاري

استضافت شركة «الاتحاد العقارية» مؤسسي عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقارات في مركز المبيعات التابع لها بمنطقة موتور سيتي، وذلك ضمن زيارة نظمها «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن أول منظومةٍ من نوعها لابتكارات التكنولوجيا العقارية في المنطقة.

وبصفتها شريكاً مؤسساً لـ«مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، رسخت «الاتحاد العقارية» التزامها بتعزيز الابتكار من خلال استضافة مؤسسي الشركات، وربط شركات التكنولوجيا الناشئة واستكشاف الحلول التي تدعم مستقبل القطاع العقاري.

وأتاحت الزيارة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة بين مؤسسي شركات تكنولوجيا العقارات وقيادة شركة «الاتحاد العقارية»، مما عزز الحوار البناء حول التقنيات الناشئة وتوقعات العملاء المتطورة ومستقبل الابتكار في القطاع العقاري. ومن خلال النقاشات الاستراتيجية والعروض التوضيحية للمنتجات، اكتسب رواد الأعمال رؤى استراتيجية حول السوق لبناء خرائط طريق منتجاتهم، بينما استكشفت الاتحاد العقارية تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة والقرارات القائمة على البيانات وتجارب العملاء.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: باعتبارنا شريكاً مؤسساً لـ«مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، نؤمن بأن الابتكار الهادف يتحقق عندما يتعاون قادة القطاع وشركات التكنولوجيا الناشئة بشكل وثيق. ومن خلال التفاعل المباشر مع المؤسسين في المراحل المبكرة، فإننا نساعدهم على فهم واقع القطاع العقاري بشكل أفضل.