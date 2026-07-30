«سيدات أعمال الشارقة» يدعم تأسيس 1000 متجر إلكتروني بقيمة 3.6 ملايين درهم

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة مبادرة لتأسيس 1000 متجر إلكتروني متكامل لرائدات أعمال من عضواته، بهدف تمكين السيدات من تعزيز حضور مشاريعهن عبر الإنترنت وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، بقيمة 3.6 ملايين درهم.

وجاء إطلاق المبادرة خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال الشارقة وشركة «باكمان بورتال»، تتولى بموجبها الشركة توفير المتاجر الإلكترونية وخدماتها للعضوات المستفيدات مجاناً لمدة عام كامل؛ ووقعها كل من مريم بن الشيخ، مديرة المجلس، ومحمد آل راشد، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة «باكمان».

وتشمل الخدمات موقعاً إلكترونياً خاصاً بالمشروع، وبوابة للدفع، ونظاماً لإدارة المنتجات، ولوحة تحكم إدارية، وخيارات تصميم قابلة للتخصيص، إلى جانب التدريب العملي والدعم الفني، بما يتيح للمشاريع المملوكة لسيدات إطلاق عملياتها الرقمية أو تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي. وتتأهل المشاريع التي تنجز ما لا يقل عن 365 طلباً من العملاء خلال عامها الأول للحصول على خدمات المتجر مجاناً لعام ثانٍ.

وقالت مريم بن الشيخ: «لا يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة إلى كثير من رواد الأعمال في ابتكار منتج أو خدمة متميزة، بل في ضمان وصولهما إلى العملاء وتعريفهم بهما. وفي اقتصاد اليوم، لم يعد الحضور الرقمي القوي خياراً، بل أصبح ضرورة. ونحن في مجلس سيدات أعمال الشارقة ملتزمون بإزالة العوائق التي قد تحول دون وصول رائدات الأعمال إلى كامل إمكاناتهن».

وأضافت: «يمتد طموحنا إلى ما بعد مساعدة المشاريع على إطلاق أعمالها عبر الإنترنت؛ إذ نسعى إلى تزويد رائدات الأعمال بقدرات الوصول إلى تحقيق القيمة حتى بعد انتهاء البرنامج. وكلما أصبحت المشاريع التي تقودها النساء أكثر تنافسية في المجال الرقمي، تعززت قدرتها على دعم منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة».

الابتكار

من جانبه، قال عبدالعزيز الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باكمان»: «نفخر بتأسيس باكمان في الإمارات، التي أرست قيادتها ثقافة قائمة على الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة الفرص، وهي رؤية تواصل توجيه رسالتنا. ونؤمن بأن كل رائد أعمال يستحق الوصول إلى الأدوات التي تمكّنه من المنافسة في الاقتصاد الرقمي، مهما كانت نقطة انطلاقه».

وأضاف: «نمضي من خلال شراكاتنا مع مجلس سيدات أعمال الشارقة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات أولاً، ثم على مستوى المنطقة، وصولاً إلى العالم».

ورش عمل

وتنظم «باكمان» خلال مدة المبادرة سلسلة ورش عمل تتناول ريادة الأعمال والتجارة الرقمية وتطوير الأعمال عبر الإنترنت، إلى جانب موضوعات تتعلق بإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارة المنتجات والمخزون وتنفيذ الطلبات وخدمة العملاء والتسويق الرقمي وتحسين الأداء ونمو الأعمال. كما تتضمن الشراكة تنفيذ حملات توعوية ومبادرات مشتركة مستقبلية، بهدف تعزيز مشاركة المشاريع المملوكة لسيدات في الاقتصاد الرقمي لإمارة الشارقة.

وتعدّ «باكمان» منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية، تقدم للبائعين حلولاً تشمل إنشاء المتاجر الرقمية، وربط بوابات الدفع، وإدارة المخزون وتنفيذ الطلبات، والتخزين والشحن، إلى جانب الدعم التشغيلي والتسويقي.