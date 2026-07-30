«أمانات» تعتمد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات

أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات)، عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مركز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.

تستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

واعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المصدر، رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.

طموح

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر إعلان اليوم على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح أمانات للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا». «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».

خارطة طريق

وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتمدت خارطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».

النمو المستدام

اعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة. وتحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي. والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. وتحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة. وتوظيف ما يقارب 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في استثمارات النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، تستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%.

عوائد مستدامة

تطبيق سياسة توزيع الأرباح الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي تعتزم الشركة بموجبها التوصية بتوزيعات أرباح سنوية تدفع على أساس نصف سنوي، بهدف منح المساهمين عائداً سنوياً بنسبة 7% من رأس مال الشركة المصدر كحد أدنى، بما يعادل 7 فلوس للسهم، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.