«الإمارات للألمنيوم» تعلن تخريج الدفعة الثانية من المهندسين الإماراتيين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن تخرج الدفعة الثانية من المهندسين الإماراتيين من برنامج تطوير المهارات القيادية الفنية الذي نظمته الشركة في سويسرا.

وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة R&D Carbon الاستشارية السويسرية الرائدة والمتخصصة في تقنيات الكربون وتحسين العمليات في قطاع الألمنيوم. ووفر البرنامج للمشاركين فرصة تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة لتطوير عمليات قسم إدارة الكربون والموانئ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبالاعتماد على معارفهم التقنية لمواجهة التحديات الصناعية العملية، قدم المشاركون أطروحات بحثية خاصة عرضت نتائجها خلال حفل التخرج.

وشهد الحفل حضور فيرنر فيشر مؤسس شركة R&D Carbon الذي هنأ الخريجين على جودة أعمالهم ومستوى تنفيذ مشاريعهم. كما حضر الحفل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل من إيمان القاسم نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، وعامر المرزوقي نائب الرئيس الأول لعمليات الكربون والموانئ.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل تطوير قدرات الجيل القادم من الكفاءات الفنية الإماراتية ركيزة أساسية لازدهار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في المستقبل ودعم النمو المستدام لاقتصادنا الصناعي. ويوفر البرنامج لمهندسينا فرصة تعزيز خبراتهم الفنية، إلى جانب تطوير حلول عملية للتحديات التشغيلية الفعلية. وأهنئ الخريجين على هذا الإنجاز وأتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيحققونه في عمليات الشركة».

الخبرة الفنية

وقال عامر المرزوقي، نائب الرئيس الأول لعمليات الكربون والموانئ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «صمم البرنامج للمساهمة في نقل الخبرة الفنية التي تمتد على مدار خمسين عاماً تقريباً إلى الجيل الجديد من المهندسين الإماراتيين. وأثبت نجاح الدفعة الأولى من الخريجين القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار من خلال أثره الملموس في تعزيز المعرفة الفنية واعتماد أفضل الممارسات والارتقاء بالأداء التشغيلي. وانطلاقاً من هذا النجاح، تجسد الدفعة الثانية من الخريجين التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طويل المدى بتنمية القدرات الفنية لموظفيها والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي في مختلف عمليات الكربون والموانئ».

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تصبح الخيار الأمثل للموظفين في الدول التي تعمل فيها، حيث توفر برامج متخصصة لتطوير الكفاءات الفنية لموظفيها بالتعاون مع نخبة من الشركاء الدوليين الرائدين من المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

وفي عام 2025 أطلقت الشركة أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي منصة متكاملة لبناء القدرات والتطوير المهني توفر فرص التعليم والتطوير عالية الأثر لموظفي الشركة على مختلف المستويات الوظيفية. وتتيح الأكاديمية للموظفين المشاركة في برامج مصممة لتطوير المهارات الفنية والمهنية والقيادية اللازمة للنجاح في منظومة الأعمال الصناعية التي تشهد تطورات متسارعة.