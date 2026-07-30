805 ملايين درهم أرباح «تيكوم» في النصف الأول بنمو 9%

أعلنت مجموعة تيكوم المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهيين في 30 يونيو 2026. وقد سجّلت المجموعة نمواً في صافي الربح المتكرّر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 1.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ويعكس الأداء القوي لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام مرونة نموذج أعمالها وتنوّع محفظة أصولها، مدعوماً بمعدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء العالية واستمرار الطلب على أصولها التجارية والصناعية، بما يؤكد قدرة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة للمجموعة على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية ويعزّز جودة الإيرادات، في ظلّ تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

الابتكار والتنوّع

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد الإمارات تعزيز مكانته بين أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للأعمال والاستثمار عالمياً، مستنداً إلى نموذج فريد قائم على الابتكار والتنوّع والمرونة. وتعكس نتائج مجموعة تيكوم للنصف الأول من العام 2026 قوة نموذج أعمالها وقدرتها على الاستفادة من الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تركز عليها مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال.

وانطلاقاً من النتائج المالية القوية التي حقّقتها المجموعة، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من هذا العام. كما يؤكد أداؤنا القوي على نجاح إستراتيجية المجموعة في تحقيق التوازن بين النمو والإدارة المالية الحكيمة، بما يعزّز قدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها".

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداء مجموعة تيكوم في النصف الأول من العام 2026 فاعلية إستراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام ومتوازن ضمن مختلف فئات الأصول، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال والتوسّع في محفظة أصولنا ضمن القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً ملحوظاً. كما يؤكد الطلب المتزايد على أصول المجموعة، إلى جانب المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء، المكانة الرائدة لبيئاتنا للأعمال كوجهات مفضّلة للشركات العالمية والإقليمية. نحن حريصون على مواصلة الاستثمار في تطوير مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم وتعزيز مقوماتها، بما يرسّخ دور المجموعة كمحرّك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي".

النتائج المالية

ارتفعت إيرادات المجموعة في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 1.5 مليار درهم ، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال إلى 97% ونمو متوسّط القيمة الإيجارية ومساهمة خطط التوسّع في محفظة الأصول:سجّلت الأصول التجارية نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 783 مليون درهم ، مدفوعاً بالطلب المستمرّ على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى، مع تحقيق معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 96% و94% على التوالي.

وارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 239 مليون درهم إماراتي، مع المحافظة على معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 98% و99% على التوالي، بما يؤكد الطلب القوي من العملاء في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وسجّلت محفظة الأراضي المخصّصة للتأجير الصناعي نمواً في الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم ، مدفوعاً بمواصلة تسجيل معدلات طلب قوية وتأجير الأراضي الجديدة التي تم الاستحواذ عليها خلال العام 2025، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات ويعزّز فرص النمو المستقبلية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 1.2 مليار درهم ، مع هامش أرباح بلغ 79%، بما يعكس مرونة نموذج أعمال المجموعة وإدارتها الفعّالة للتكاليف.

وارتفع صافي الربح المتكرّر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة المالية الحكيمة.بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية 97%، بما يعكس الطلب القوي من العملاء ضمن مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم.ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بتنوّع مصادر الإيرادات وكفاءة العمليات التشغيلية.

الربع الثاني

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 786 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2026، مدفوعةً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسّط القيمة الإيجارية والتوسّع الإستراتيجي في محفظة أصول المجموعة.ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 613 مليون درهم ، في حين بلغ هامش الأرباح 78%، بما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق نمو قوي في الإيرادات وترشيد التكاليف. سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 401 مليون درهم ، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة الفعّالة للتكاليف خلال الربع الثاني من العام.

توزيع أرباح

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الأول من العام، مع توقّع توزيعها في أغسطس 2026. ويستند القرار إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة، والذي أسهم في تحقيق 1.1 مليار درهم إماراتي من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 12% على أساس سنوي.

وتأتي التوزيعات النقدية تأكيداً على التزام مجموعة تيكوم بتحقيق عائدات جاذبة ومستدامة لمساهميها، مدفوعةً بمركزها المالي القوي وكفاءة نموذج عملها ومرونته العالية وإستراتيجيتها الناجحة للتوسّع وتحقيق النمو المستدام.