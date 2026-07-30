2.59 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" النصفية بنمو 2%

أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق عوائد قياسية في الربع الثاني والنصف الأول للعام 2026، مدفوعةً بالنمو المتسارع لقطاع خدمات حقول النفط، وكفاءة التنفيذ، وقاعدة إيرادات مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة للأرباح المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 9.04 مليار درهم، بزيادة 4% على أساس سنوي.

كما نجحت الشركة في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بكفاءة التنفيذ ومعدلات التوافر العالية لأسطولها. واستناداً إلى هذا الأداء القوي، والثقة الراسخة في نموذج أعمالها، أبقت الشركة على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير.

كما حققت الشركة تدفقات نقدية قوية، مِمَّا مَكَّنَ الشركة من اعتماد توزيعات ربعية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح المُعلنة للنصف الأول من عام 2026 إلى 525 مليون دولار.

ويعكس التشغيل المبكر للحفارةAD-300 ، أول حفارة جزر مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المشي المتقدمة، تركيز "أدنوك للحفر" على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالتكنولوجيا. ويتوقع أن يدعم دخول الحفارة الخدمة، إلى جانب نشر خمس حفارات إضافية خلال المراحل المقبلة، خطط الشركة لتوسيع أسطولها البحري، وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": " مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست التميّز نهجاً والريادة هدفاً، واصلنا في "أدنوك للحفر" تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ عمليات آمنة وعالية الكفاءة، وتعزيز النمو المستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتحقيق عوائد متنامية لمساهمينا. كما واصل قطاع خدمات حقول النفط تسجيل نمو متسارع، فيما أسهمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الأداء، وخلق قيمة مستدامة عبر مختلف مراحل عملياتنا. ومع قاعدة إيرادات قوية مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة لأعمالنا المستقبلية، نمضي قدماً بثقة عالية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأمد". وأضاف: " سنواصل توظيف البيانات التشغيلية المتولدة مباشرة من البئر لتعزيز كفاءة التنفيذ في الآبار اللاحقة، بما يدعم التحسين المستمر ويرسخ مستويات أعلى من الاتساق التشغيلي.

ويمثل استحواذنا على شركة ’إم بي بي إس‘ خطوة مهمة تفتح أمامنا أسواقاً واعدة وآفاق نموٍّ جديدة تتجاوز حدود أعمالنا التقليدية. ونفخر بأن هذه النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمالنا وكفاءة فرقنا والتزامها بالتميّز. ومع استمرار عملياتنا بأعلى مستويات المرونة والكفاءة دون انقطاع خلال هذه الفترة، نؤكّد بكل ثقة توجيهاتنا المالية لعام 2026".

الربع الثاني

وحققت شركة أدنوك للحفر أداءً قياسياً في الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.52 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.31 مليار درهم. تحقق هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والكفاءة العالية في التنفيذ عبر جميع القطاعات. كما حافظت الشركة على معدلات التشغيل المرتفعة لأسطولها، مع استمرار عملياتها بكامل طاقتها دون انقطاع خلال الربع، ما أسهم في دعم التدفقات النقدية القوية وعزز مرونة ووضوح قاعدة إيراداتها المتعاقد عليها.

أرباح

وترجمةً لهذا الأداء المالي القوي، أوصى مجلس إدارة "أدنوك للحفر" بتوزيع أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 6 فلس للسهم الواحد) عن الربع الثاني للعام 2026، ويُتوقع توزيع الأرباح في النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 على المساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس 2026. ومع إضافة توزيعات أرباح الربع الأول، يرتفع إجمالي التوزيعات المعتمدة للمساهمين خلال عام 2026 إلى 525 مليون دولار، وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغ 1.05 مليار دولار، الذي ينمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل بموجب السياسة.